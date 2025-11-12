Putin muestra mano hinchada en video viral

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- Un video del mandatario de Rusia, Vladimir Putin, se viralizó a través de redes sociales y está dando de qué hablar respecto a ciertas especulaciones en torno a la salud del máximo líder ruso.

De acuerdo con el clip de apenas 15 segundos, se observa como el mandatario tiene su mano derecha bastante hinchada y con venas prominentes mientras escucha atento a una joven hablar.

En la grabación se puede apreciar como Putín aprieta su mano fuertemente dejando ver su dolor e incomodidad.

El contenido audiovisual ha puesto a miles de internautas a revisar minuciosamente las manos del guía del Kremlin.

De acuerdo con usuarios de internet, la mano del presidente Putin se mostró "hinchada y dolorida"; también aseguran que se observa cubierta de venas abultadas.

Algunos usuarios han especulado que el mandatario ruso padece de enfermedades graves, entre las que podrían estar desde Parkinson hasta algún tipo de cáncer.

"Hay algo mal con las manos de Putin", expresó en sus redes sociales Anton Gerashchenko, exasesor del Ministerio del Interior de Ucrania.

Sin embargo, el dirigente ruso jamás ha confirmado ni desmentido las conjeturas ni el escrutinio público sobre su "delicada salud", al menos desde el inicio de los ataques a Ucrania.

Asimismo, en octubre de 2024, el Kremlin dijo que Putin no tenía problemas de salud después de no haber sido visto en público durante dos semanas.

Incluso, señaló que el mandatario había visitado un hospital de Moscú para exámenes médicos de rutina.

Además, en abril de 2022, un video de Putin agarrando una mesa mientras hablaba con el exministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, también provocó especulaciones sobre el estado de salud del líder, quien siempre ha cultivado una imagen de buena salud.