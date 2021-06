Putin niega la implicación de los servicios secretos rusos en desvío avión a Minsk

MOSCÚ, Rusia (EFE).- El presidente ruso, Vladimir Putin, negó hoy categóricamente que los servicios secretos rusos hubieran participado en el desvío a Minsk el pasado 23 de mayo del avión comercial de Ryanair, lo que provocó un escándalo internacional.



"Por supuesto que no", dijo Putin en el plenario del Foro Económico Internacional de San Petersburgo sobre la presunta participación de Rusia en el desvío del avión por orden del presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, para detener a un periodista opositor que iba a bordo.

Putin afirmó que si la OTAN piensa que los servicios secretos rusos están implicados en el incidente, es que la Alianza Atlántica "está en peligro".

"Significa que esa gente no entiende cómo pueden ocurrir esos procesos", dijo en un acto al que asistían el canciller federal austríaco, Sebastián Kurz, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad al Zani.

Insistió en que dicho incidente no tiene nada que ver con Rusia, que apoyó desde un principio a Lukashenko, al que Putin recibió la pasada semana en el balneario de Sochi, en el mar Negro.

"No quiero hacer juicios de valor sobre los procesos políticos que tienen lugar en Bielorrusia. Como me lo explicó el mismo presidente, ellos no planeaban ninguna operación de esa clase. Ellos recibieron información sobre que esa persona estaba a bordo ya después de que (el avión) estuviera en territorio bielorruso, cuando en internet apareció su foto", comentó.

Aludió al caso ocurrido en 2013 cuando Austria, a petición de Estados Unidos, detuvo el avión en el que viajaba el presidente de Bolivia, Evo Morales, por la sospecha de que el exanalista de la CIA Edward Snowden se encontraba a bordo.

A Morales "le pidieron que bajara del avión, lo registraron, a un jefe de Estado. Y nadie lo recuerda. Como si no hubiera ocurrido. Por cierto, y no ocurrió sólo una vez y no sólo con el avión de este presidente", dijo.

En respuesta a la pregunta del moderador del foro sobre si ordenaría desviar un avión que sobrevolara territorio ruso si a bordo viajara una persona reclamada por la Justicia rusa, replicó: "No te lo pienso decir".

Subrayó que el motivo de la atención mundial que causó el incidente es porque se trata de Bielorrusia, donde "muchos vecinos quieren influir".

Destacó que Moscú detuvo a los implicados en la supuesta trama de asesinato organizada por EEUU contra el presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, "a petición del KGB bielorruso".

En cuanto al detenido periodista a bordo del avión desviado, dijo: "Un tal Román Protasévich. No lo conozco y no lo quiero conocer".

"Que haga lo que quiera, luchar contra el régimen de Lukashenko", agregó.

Putin insistió en que no quiere "interferir" en los asuntos internos del país vecino y recomendó al resto de Estados que hagan lo mismo, con el argumento de que los cambios en los países deben ocurrir de manera natural y nunca provocados desde el exterior.

"Eso no significa que no haya que llamar la atención, pero no hay que entrometerse en los asuntos internos", dijo.