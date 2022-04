Putin pide al Gobierno ruso nueva estrategia ante la OMC por sanciones

Moscú, 20 abr (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, pidió hoy al Gobierno ruso estudiar la legitimidad de las sanciones impuestas a Rusia por Occidente y preparar una nueva estrategia de acciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



"Pido al Gobierno llevar a cabo una valoración integral de la legitimidad de las decisiones de las contrapartes occidentales, y preparar una estrategia renovada de nuestras acciones en el marco de la OMC. Pido concluir este trabajo antes del 1 de junio", afirmó durante una reunión dedicada a la industria metalúrgica en Rusia.



El mandatario ruso destacó en la reunión telemática que Rusia es "uno de los líderes indudables de la industria metalúrgica a nivel mundial".



"Estamos entre los cinco mayores productores de acero, estamos entre los mayores productores de metales no ferrosos. La cooperación con la industria metalúrgica rusa siempre fue y continúa siendo un negocio predecible y mutuamente provechoso para los compradores y asociados extranjeros", aseguró.



Putin señaló que, "pese a ello, en los últimos tiempos contra nuestras compañías han sido impuestas limitaciones ilegales por parte de los estados occidentales".



"No se trata solo de la prohibición de suministros de producciones terminadas, sino de la adquisición de algunos componentes necesarios para la producción de metal laminado, láminas de acero, cabillas", denunció.



El mandatario ruso subrayó que estas medidas contradicen radicalmente los principios de la OMC "que tanto han asegurado seguir constantemente los colegas europeos".



"Debo añadir que los pasos inamistosos contra la industria metalúrgica rusa fueron aprobados para satisfacer intereses políticos inmediatos", indicó.



Según Putin, al tomar "la operación militar rusa en Ucrania" como excusa para las sanciones, "se han suprimido contactos que se forjaron a lo largo de años y tenían como base cosas tan racionales como la reputación empresarial, el interés mutuo y la efectividad económica".



El presidente ruso propuso apoyar la demanda de las producciones del sector en el mercado interno, especialmente por medio de un incremento de la construcción en el país.



"Subrayaré la importancia de la demanda interna. Es necesario apoyarla y estimularla, ante todo, con el incremento de la construcción de viviendas, infraestructura e inmuebles comerciales e industriales", destacó.



Llamó a apoyar la demanda de las producciones metalúrgicas por medio de proyectos y programas de largo plazo, que tendrán un efecto perceptible para toda la economía del país.



"No hay motivos para esperar que la conducta de nuestros socios cambiará radicalmente", señaló, en referencia a los países que han impuesto sanciones a Moscú.



Putin llamó a "tener esto en cuenta, al desarrollar la estrategia de desarrollo de la industria metalúrgica tanto a nivel corporativo como a nivel de Estado".