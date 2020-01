¿Qué es el "Chair Challenge" y por qué los hombres no pueden realizarlo?

Desde hace un tiempo en las redes sociales se ha hecho viral un reto llamado Chair Challenge o #chairchallenge. Muchas personas han subido videos intentado superarlo ya sea en Twitter o Instagram. El #chairchallenge parece fácil de realizar, pero hay personas que no lo logran, sobre todo los hombres. Este reto consiste en apoyar la cabeza en una pared y bajar la espalda para así lograr un ángulo de 90 grados. Después de quedar en esta posición, la persona que desee completar el challenge solo deberá tomar una silla, colocarla debajo de su abdomen y enseguida levantarla para regresar a la posición inicial.

En los videos compartidos en la redes sociales se puede observar cómo las mujeres sin ningún problema superan el reto, sin embargo los hombres son quienes fracasan en el intento.

Muchos se preguntan por qué los hombres no pueden superar el #chairchallenge. El doctor Juan Rivera, internista y cardiólogo certificado por el Hospital Universitario Johns Hopkins de Baltimore explicó por qué los hombres no pueden superarlo. El especialista, quien además ha tenido participaciones en distintos programas de la cadena Univisión subió un video a su cuenta de Instagram donde se le observa realizando el reto para después resolver la incógnita que envuelve al "challenge".

De acuerdo con el especialista, la razón por la que los hombres no pueden realizar el reto es debido a la gravedad. El doctor señala que los hombres tienen el centro de gravedad en el abdomen, parte del cuerpo en la que tienen más masa corporal que las mujeres es por esto que al intentar levantar la silla les resulta complicado. Por otra parte el médico indica que tanto hombres como mujeres tienen el centro de gravedad en la pelvis, pero en las mujeres se encuentra más abajo que en los hombres; gracias a esto es que las mujeres pueden superar el Chair Challenge. Aunque parece nuevo en realidad este reto ya tiene tiempo. En los años 70 en un programa dio a conocer este truco en el cuál las mujeres eran las únicas en lograrlo. Años después se hizo popular en YouTube y recientemente a través de la red social TikTok donde muchas personas comenzaron a compartir sus videos.