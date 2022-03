¿Qué sabemos de la "variante desconocida" detectada en Israel?

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 16 (EL UNIVERSAL).- La mañana de este miércoles, el Ministerio de Salud de Israel notificó la detección de una nueva variante del Covid-19, tras haber detectado dos casos del linaje en pasajeros del aeropuerto Ben Gurion. Pese a que es muy poco lo que se sabe acerca del origen de esta variante, que aún no es identificada con un nombre en específico, las autoridades israelitas sugieren que pudo surgir dentro de la región. Lo que parece ser un hecho es que se trata de una "variante combinada" que no implicaría el surgimiento de una nueva ola de contagios.

Luego de informar sobre la emergencia de esta nueva variante, Nachman Ash, director del ministerio, dijo que se trata de la combinación de BA.1 y BA.2, dos de las cuatro subvariantes de ómicron. La variante fue detectada en dos personas que estaban por abordar un vuelo, luego de someterlas a una prueba PCR.

"Es probable que estuvieran infectados antes de abordar el vuelo en Israel. La variante podría haber surgido aquí. Todavía no sabemos qué significa", declaró durante una entrevista con un medio radiofónico de la región.

Pero estos no son los únicos casos que se han registrado en Israel. El médico Salman Zarka, conocido como "el Zar del Covid-19", "una mujer joven infectó a un bebé y a sus dos padres", reveló sin especificar dónde o cuándo ocurrieron estas infecciones.

Los pacientes con Covid-19, provocados por el híbrido entre BA.1 y BA.2, presentaron síntomas leves como fiebre moderada, dolor muscular y jaqueca, por lo que no requirieron de un tratamiento alternativo para inhibir los efectos de la infección.

El Ministerio expresó que esta variante aún se desconoce en todo el mundo, por lo que debe hacerse un arduo monitoreo para medir su grado de severidad. Sin embargo, los expertos israelís destacaron que parece ser que no disminuyen la efectividad de las vacunas antiCovid.

Hasta ahora, son contados los casos de la nueva variante, pero esto podría deberse a que se realizan un porcentaje muy bajo de pruebas diagnósticas en el país. A diferencia del control tan estricto de los aeropuertos, donde se controla el estado de salud de las pasajeras y los pasajeros, en el momento del aterrizaje, pero esto no es suficiente para tener un conteo fiable de la incidencia de la enfermedad.

Pese a que en las últimas semanas se ha registrado un alta en los casos de Israel, para Zarka, experto en salud pública, la variante combinada no supondría un problema. "El fenómeno de las variantes combinadas es bien conocido", señaló. "En este punto, no nos preocupa que [la nueva variante conduzca a] casos graves".

Aunque las autoridades han argumentado que la nueva variante no es grave, la tasa de reproducción en la región es de 0,9, mientras que hace tan sólo unas semanas oscilaba en 0,66. Esta cifra equivale al número de personas que una infectada o infectado es capaz de contagiar. Si este número aumenta significa que la pandemia asciende.