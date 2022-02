¿Qué saber del ataque de las fuerzas rusas a Kiev?

Después de un aluvión de ataques aéreos sobre ciudades y bases militares en todo el país, las fuerzas rusas se cernían el sábado sobre la capital de Ucrania, Kiev. La ciudad advirtió de combates callejeros e instó a los residentes a no salir al exterior y a ponerse a cubierto.

Ante los crecientes indicios de que Rusia busca derrocarlo, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, pidió a los ucranianos que se mantengan "firmes" y señaló que "el destino de Ucrania se está decidiendo ahora mismo".

Zelenskyy rechazó la ayuda de Washington para salir de la ciudad, según un alto funcionario de la inteligencia estadounidense, quien dijo el presidente ucraniano afirmó que necesitaba munición antitanque, no "un viaje".

El asalto ruso, anticipado desde hacía semanas por Occidente, es la mayor guerra terrestre en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y un intento de su presidente, Vladimir Putin, de revivir la influencia de Moscú en la época de la Guerra Fría.

Por el momento, no está claro qué partes del país están en manos ucraniano y cuáles bajo control ruso. El vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, el general Igor Konashenkov, afirmó el sábado que desde inicio de la invasión sus tropas alcanzaron 821 instalaciones militares y 87 tanques, entre otros objetivos.

Konashenkov no indicó cuántos soldados ucranianos fallecieron y no mencionó bajas en el lado ruso. Tanto sus reclamos como los de las autoridades ucranianas, que sostienen que sus fuerzas han causado miles de bajas de Moscú, no pudieron verificarse de forma independiente.

Funcionarios estadounidenses de Defensa, sin embargo, creen que la ofensiva rusa se ha encontrado con una considerable resistencia y avanza más lento de lo previsto, aunque esto podría cambiar rápidamente.

A continuación, algunas claves sobre el conflicto y la crisis de seguridad en Europa del Este, otrora dominada por la Unión Soviética:

LOS SOLDADOS RUSOS AVANZAN

Las autoridades de Kiev advirtieron a la población de combates callejeros contra las fuerzas rusas y aconsejaron quedarse en los refugios, evitar los balcones y ventanas y tomar precauciones para evitar el impacto de escombros o balas.

El ejército ucraniano dijo que se estaba librando una batalla cerca de una unidad militar al oeste del centro de la ciudad. El alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, informó de nuevas explosiones en las inmediaciones de una importante central eléctrica que los rusos intentaban atacar.

Un misil impactó contra un edificio de gran altura en las afueras de Kiev, contó Klitschko el sábado, añadiendo que los equipos de rescate se dirigían a la zona. El regidor publicó una imagen en una aplicación de mensajería en la que se mostraba un enorme agujero en el lateral de un edificio.

Las tropas rusas trataban de avanzar desde varios flancos. La invasión comenzó el jueves con un masivo ataque aéreo y de misiles y una operación terrestre desde el norte, el este y el sur.

El ejército ruso había reportado el viernes que rodeó las ciudades de Sumy y Konotop, en el noreste de Ucrania, pero estaba "tomando medidas para garantizar la seguridad de los civiles". Además, señaló que tomó un aeropuerto estratégico a las afueras de Kiev, lo que le permitía acumular fuerzas para tomar la capital.

Por su parte, un alto funcionario de Defensa estadounidense apuntó también el viernes que se estima que Rusia ha disparado más de 200 misiles hacia Ucrania y que algunos cayeron en zonas residenciales, aunque se desconoce si fueron acciones deliberadas.

Las fuerzas armadas ucranianas dijeron haber derribado un avión de transporte ruso II-76 que llevaba paracaidistas cerca de Vasylkiv, una ciudad a 40 kilómetros (25 millas) al sur de Kiev. , una versión confirmada por un alto funcionario estadounidense de inteligencia. Se desconoce cuántos efectivos iban a bordo. Los aviones de transporte pueden llevar hasta 125 paracaidistas.

Un segundo Ilyushin Il-76 ruso fue derribado cerca de Bila Tserkva, a 85 kms (50 millas) al sur de la capital, según dos funcionarios estadounidenses con conocimiento directo de la situación sobre el terreno.

INDICIOS DE CONVERSACIONES PARA PONER FIN A LOS COMBATES

Las esperanzas de acabar la guerra de manera negociada aumentaron y disminuyeron de nuevo el viernes ante el aparente fracaso de un acuerdo tentativo para examinar la propuesta de Zelenskyy de designar a Ucrania país no alineado.

El Kremlin dijo inicialmente que estaba dispuesto a enviar una delegación a Bielorrusia, pero después dio marcha atrás y señaló que prefería que la reunión fuese en Varsovia. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, dejó entrever que era demasiado tarde, diciendo que Zelenskyy debió haber aceptado antes las conversaciones.

Sin embargo, el viernes en la noche el portavoz de Zelenskyy, Sergii Nikiforov, escribió en Facebook que ambas partes mantenían consultas sobre un lugar y fecha para el diálogo.

El canciller de Hungría, Peter Szijjarto, ofreció Budapest como posible sede. También en Facebook, Szijjarto dijo que había presentado la propuesta a los gobiernos de Rusia y Ucrania y ninguno la rechazó.

Antes de la invasión, Occidente había descartado la exigencia de Rusia de mantener a Ucrania fuera de la OTAN. Putin utilizó la negativa para justificar la invasión, diciendo que las naciones occidentales no le dejaron otra opción.

CIVILES EN PELIGRO

Al despertar en el segundo día de la invasión rusa, civiles horrorizados se encontraban en riesgo debido a la caída de obuses de artillería en algunos edificios residenciales en las afueras de Kiev.

Los habitantes de la ciudad permanecían nerviosos en los accesos de los edificios de apartamentos, observando el desplazamiento de vehículos blindados para el transporte de personal.

Después de las 8 de la noche se escuchó una fuerte explosión cerca de Maidan Nezalezhnosti, la plaza en el centro de Kiev. Y el alcalde dijo que cinco explosiones tuvieron lugar cerca de una importante planta de electricidad en las afueras de la ciudad. Se desconocían de momento las causas de los estallidos.

Ravina Shamdasani, una portavoz del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, dijo que su personal ha verificado hasta el momento que 25 civiles han muerto y 102 resultado heridos, principalmente debido al fuego de artillería y los ataques aéreos.

Una portavoz de la agencia de la ONU para los refugiados, Shabia Mantoo, dijo que se cree que más de 100.000 personas han abandonado sus hogares en Ucrania y que "hasta 4 millones podrían huir hacia otros países si la situación se agrava".

HUIR EN BUSCA DE SEGURIDAD

Miles de ucranianos cruzaron el viernes hacia países vecinos del oeste en busca de seguridad frente a la guerra en su país.

Como los hombres en edad militar tienen prohibido abandonar Ucrania, la mayoría de las personas que cruzan las fronteras son mujeres, niños y adultos mayores.

Una mujer procedente de Kiev que llegó a Przemsyl, Polonia, describió cómo los hombres eran bajados de los trenes en Ucrania antes de llegar a la frontera.

Los vehículos formaban filas de varios kilómetros en algunos pasos fronterizos mientras las autoridades de Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania y Moldavia se movilizaban para recibir a los ucranianos, a fin de darles albergue, alimento y asistencia legal. Estos países flexibilizaron sus procedimientos fronterizos habituales, entre ellos la exigencia de que se presenten resultados de pruebas de COVID-19.

LLAMADO PERSONAL DEL PAPA POR LA PAZ

El papa Francisco rompió el protocolo el viernes con una visita en persona a la embajada rusa para "manifestar su preocupación por la guerra" en Ucrania.

El gesto extraordinario del pontífice fue visto como un indicio de su ira por el proceder de Rusia, y su disposición a hacer una exhortación personal para que concluyan las hostilidades.

El papa se desplazó a la embajada en un pequeño vehículo blanco. Funcionarios del Vaticano dijeron desconocer que algún otro pontífice haya efectuado una iniciativa similar.

VUELVE LA PESADILLA DE LA GUERRA NUCLEAR

En una nueva edición de los temores de la Guerra Fría a un enfrentamiento nuclear, Putin advirtió en un discurso que tiene las armas disponibles si alguien se atreve a utilizar medios militares para impedir que asuma el control de Ucrania.

Sea una amenaza real o no, las palabras del mandatario reavivaron el espectro de una guerra atómica por accidente o error de cálculo.

Putin dijo el jueves en un discurso que, a pesar de "haber perdido parte considerable de sus capacidades tras la caída de la Unión Soviética", Rusia continúa siendo "uno de los Estados nucleares más poderosos" y posee "cierta ventaja en varias armas de vanguardia".

APRETÁNDOLE LAS TUERCAS A RUSIA

Occidente ha descartado la opción militar en Ucrania, pero los gobiernos del mundo —con excepción de China, aliada de Moscú— preparan medidas encaminadas a socavar la economía rusa y sus principales autoridades, entre ellos Putin.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá y la Unión Europea dijeron el viernes que impondrán sanciones a Putin y Lavrov, el ministro ruso del exterior. La UE acordó en forma unánime congelarles los activos.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, señaló que las sanciones incluirán una prohibición de viajes.

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, Maria Zakharova, dijo que las sanciones mostraban la "total impotencia" de Occidente. "¿Con quién van a conversar?... Una potencia nuclear, un gran país; ¿con quién han decidido jugar?", dijo Zakharova en declaraciones televisadas.

Los ministros de la UE han dicho que aún es posible aplicar más sanciones, incluyendo expulsar a Rusia del SWIFT, el sistema dominante de transacciones financieras globales.

Países de Asia y el Pacífico se han sumado a Occidente en la adopción de medidas punitivas contra Rusia, como imponer controles a las exportaciones para privar a sus industrias y fuerzas militares de semiconductores y otros productos de alta tecnología.

En represalia contra la prohibición británica a los vuelos de Aeroflot, la autoridad de aviación civil rusa hizo lo propio con los vuelos británicos hacia y sobre Rusia a partir del viernes.

La provincia más grande de Canadá está retirando todo el vodka ruso de las tiendas estatales de licores, dijo el ministro de finanzas de Ontario. Quebec está sopesando prohibir el licor ruso.

El Consejo de Europa suspendió a Rusia de la principal organización de derechos humanos del continente.

Y en el ámbito de la cultura pop, el popular concurso de canto Eurovisión vetó a Rusia de las finales programadas para mayo en Turín, Italia.

EL MUNDO DEPORTIVO LE DA LA ESPALDA

La UEFA le quitó a Rusia la sede de la final de la Liga de Campeones en San Petersburgo, cediéndola a París, y la Fórmula Uno canceló el Gran Premio de Rusia en Sochi, previsto para septiembre.

La final del torneo de fútbol europeo se efectuará en la fecha prevista, el 28 de mayo, pero en el Stade de France, de 80.000 asientos.

La Federación Internacional de Esquí anunció que Rusia ya no organizará más competiciones de la Copa del Mundo este invierno, y que el campeonato europeo de curling programado para noviembre en Perm, Rusia, será reubicado, anunció el viernes el organismo rector internacional.

La Federación Internacional de Tenis también canceló de manera indefinida todos los torneos que tendrían lugar en Rusia.