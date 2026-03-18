Qué saber del brote de meningitis que afecta a Reino Unido

LONDRES (AP) — Un brote de meningitis en el sureste de Inglaterra provocó la muerte de un estudiante universitario y de un alumno de una escuela cercana, lo que llevó a las autoridades de salud pública a desplegar intervenciones médicas inmediatas.

Brote meningitis Kent Reino Unido

El brote, surgido en el condado de Kent, fue descrito el miércoles como un hecho sin precedentes por el secretario de Salud del Reino Unido, Wes Streeting, debido al elevado número de casos surgidos en un tan corto. El primer caso se confirmó apenas el viernes.

El martes se sumaron cinco casos más, alcanzando un total de 20. A miles de estudiantes de la Universidad de Kent, en la ciudad de Canterbury, se les ofrecen antibióticos, así como una vacunación contra la cepa que ha sido identificada como el origen del brote.

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Esto es lo que hay que saber sobre el brote, que ha hecho que las autoridades de salud pública acudan a Kent y ha provocado nerviosismo entre los estudiantes:

Definición y riesgos de la meningitis

La meningitis es una infección de las membranas que rodean el cerebro y la médula espinal y puede ser causada por virus o por bacterias.

Contraer la enfermedad puede derivar en una infección grave de la sangre llamada sepsis meningocócica, que a menudo se manifiesta como una erupción cutánea. Puede poner en peligro la vida si no se trata con rapidez.

La meningitis también puede provocar amputaciones de extremidades. Los brotes más peligrosos suelen ser consecuencia de bacterias. Se ha confirmado que la mayoría de los casos en Canterbury fueron originados por una infección bacteriana.

Posible evento de superpropagación

La meningitis es una enfermedad poco frecuente en Reino Unido —alrededor de 350 casos al año—, pero puede propagarse en comunidades estrechas, como las residencias universitarias.

Se considera que los estudiantes son especialmente vulnerables, ya que la bacteria suele permanecer latente en la nariz o la garganta de las personas y puede transmitirse al toser, besar o compartir bebidas.

Los expertos señalan que muchos de los afectados por el brote actual asistieron a un club nocturno en Canterbury entre el 5 y el 7 de marzo. Los médicos de todo el país recibieron la orden de recetar antibióticos a cualquiera que haya visitado el Club Chemistry en esas fechas, además de a los estudiantes de la Universidad de Kent.

"Esto es para que cualquiera que haya regresado a casa, o se haya ido de Kent, pueda acceder fácilmente a este importante tratamiento preventivo cerca de donde se encuentre", indicó.

Qué se puede hacer

Dado el recuerdo reciente de la pandemia de COVID-19, la gente en Canterbury y sus alrededores ha vuelto a usar mascarillas y a mantener distancia entre sí.

En el plano médico, los antibióticos se consideran el tratamiento más eficaz para limitar la propagación.

Hasta ahora, se han administrado más de 2.500 dosis, incluidas a algunas de las personas que visitaron el Club Chemistry. También se ofrece una vacunación contra la cepa B de la enfermedad. La inyección pasó a formar parte del programa de inmunización infantil del Reino Unido apenas en 2015, por lo que la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Kent no habría sido vacunada, aunque algunos podrían habérsela puesto de forma privada.

La Agencia de Seguridad Sanitaria de Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés) afirmó que había suficientes dosis de la vacuna, pero las farmacias informan que han tenido dificultades para conseguir existencias para las personas que quieren adquirirla de manera privada.

Perspectivas

Se espera que el número de casos aumente porque el periodo de incubación de la infección puede ser de hasta 14 días.

Los científicos han dicho que es demasiado pronto para evaluar si la cepa hallada en Kent es más virulenta que otras. Streeting manifestó que no le preocupaba que el brote pudiera extenderse a otras partes del país a medida que los estudiantes salgan de Canterbury.

"No se trata actualmente de un incidente nacional", afirmó.