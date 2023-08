¿Quiénes son los 6 co-conspiradores en el caso de Trump?

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 1 (EL UNIVERSAL).- La acusación en contra del expresidente estadounidense Donald Trump por su papel en el asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, menciona a seis co-conspiradores que lo ayudaron en sus "esfuerzos criminales para anular los resultados legítimos de las elecciones presidenciales de 2020 y retenerlo en el poder".

Aunque la acusación no menciona los nombres de los co-conspiradores, el diario The Washington Post los identificó gracias a las descripciones de los fiscales. Se trata de:

- Rudy Giuliani, quien sería el co-conspirador número uno, descrito como un abogado "dispuesto a difundir afirmaciones falsas a sabiendas" y a seguir cualquier estrategia que le indicara Trump. Abogado personal del entonces mandatario, fue clave en los esfuerzos infructuosos del republicano para anular la victoria de Joe Biden en las elecciones de 2020, indica el Post.

- Juan Eastman. Sería el co-conspirador número dos. Descrito como un abogado que "ideó e intentó implementar una estrategia para aprovechar el papel ceremonial del vicepresidente –Mike Pence- en la supervisión del procedimiento de certificación para obstruirla". Es esto lo que Eastman sugirió a Trump que se hiciera y el mandatario exigió a Pence, quien se negó a hacerlo. Eastman también afirmó, sin pruebas, que Trump perdió en Georgia por "fraude", incluyendo el voto de niños y delincuentes. Esta afirmación era falsa.

- Sidney Powell. La co-conspiradora número tres es descrita como una abogada cuyas teorías conspiratorias adoptó y amplificó Trump. La exfiscal federal declaró ante el comité que investigó el asalto al Capitolio, donde fue cuestionada sobre sus falsas alegaciones de fraude electoral. Powell recomendó que Trump usara al ejército para apoderarse de las máquinas de votación y repetir los comicios.

- Jeffrey Clark. El exfuncionario del Departamento estadounidense de Justicia sería el co-conspirador número cuatro, dice el Post. Trabajó con Trump para "usar el Departamento de Justicia para abrir investigaciones falsas de delitos electorales e influir en las legislaturas estatales con afirmaciones falsas, deliberadas, de fraude electoral".

- Kenneth Chesebro. La acusación describe al co-conspirador número cinco como un abogado que "ayudó a idear e intentar implementar un plan para presentar listas fraudulentas de electores presidenciales para obstruir el proceso de certificación". Chesebro, alega el diario, fue el primero en sugerir que las listas de electores pro-Trump podrían armarse en los estados donde el republicano perdió y ser reconocidas por el Congreso el 6 de enero de 2021.

- El único co-conspirador que el Post no logró identificar fue el sexto, descrito en la acusación como un "consultor político" que ayudó a implementar el plan para presentar listas fraudulentas de electores. Otros medios lo han identificado como el abogado James Troupis, quien asesoró a republicanos en Wisconsin. Tanto Chesebro como Troupis planificaron que falsos delegados electorales certificaran la victoria de Trump en estados donde había perdido el republicano.