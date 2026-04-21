Rafael Grossi: estrecho de Ormuz es moneda de cambio en conflicto

Naciones Unidas, 21 abr (EFE).- El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y candidato a la secretaría general de la ONU, Rafael Grossi, señaló este martes que el estrecho de Ormuz se ha convertido en una "moneda de cambio" entre las partes y que "es esencial para todos garantizar la libertad de navegación".

Rafael Grossi sobre la situación en el estrecho de Ormuz

"Estamos en guerra, aunque por el momento se haya alcanzado un alto el fuego. La situación del estrecho inevitablemente tendrá que resolverse de manera conjunta entre todas las partes implicadas", dijo Grossi al atender a los medios en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, tras participar en un diálogo interactivo como uno de los candidatos a suceder a António Guterres al frente del organismo.

Grossi advirtió de que la instrumentalización de enclaves como el de Ormuz agrava la inestabilidad y refuerza la necesidad de soluciones multilaterales: "Tenemos un componente nuclear que es muy complejo, y otras cuestiones como lo que suceda con el estrecho, así que es muy importante que se dé una oportunidad a la paz".

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Importancia de la supervisión internacional y el papel de la ONU

Además, el diplomático argentino subrayó que sin la presencia de inspectores internacionales "se corre el riesgo de crear la ilusión de un acuerdo" e insistió en que la supervisión técnica es "indispensable" para garantizar cualquier pacto.

"Los asuntos nucleares tienen implicaciones globales, y tenemos que ser capaces de demostrar que las organizaciones internacionales tienen un papel que jugar, y que ese papel puede ser muy constructivo y ser asumido por las grandes potencias", enfatizó.

Al margen, Grossi hizo referencia a los desafíos estructurales que enfrenta Naciones Unidas, entre ellos su situación financiera, que, dijo, "depende en última instancia de las aportaciones de los Estados miembros".

"Un buen secretario general es aquel que sabe mantener los equilibrios", afirmó Grossi, quien durante el diálogo defendió un papel más "activo y pragmático" de la ONU para afrontar los conflictos ante "el retorno a la guerra a escala global".

También apostó por "un diálogo constante entre el secretario general y el Consejo de Seguridad" y sostuvo que el contacto debe ser "permanente", ya que la ONU debe estar "presente en todas sus formas, con determinación" para abordar problemas "sea la guerra, el cambio climático o las necesidades humanitarias".

En su visión, la ONU debe actuar guiada por principios, pero con un enfoque práctico: "Los principios deben ser la brújula, pero esta casa no fue creada para emitir mensajes desde una torre de marfil, sino para resolver problemas sobre el terreno".

Este martes también intervino en la jornada la candidata chilena Michelle Bachelet, quien reivindicó su apuesta por el diálogo, el multilateralismo y una organización renovada.

Durante tres horas, ambos candidatos expusieron sus postulados y respondieron a preguntas de Estados miembros y representantes de la sociedad civil elegidos por sorteo.

El miércoles será el turno de la actual secretaria general de la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Rebeca Grynspan, y del expresidente de Senegal, Macky Sall.

Está previsto que a finales de julio, tras los diálogos, los quince miembros del Consejo de Seguridad debatan a puerta cerrada sobre los candidatos y que hacia finales de año la Asamblea General formalice el nombramiento.

La decisión suele concretarse entre agosto y octubre. EFE

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