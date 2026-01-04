logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Reactivado el tráfico aéreo comercial en el Caribe

El gobierno de EE. UU. levanta restricciones y permite reanudación de vuelos en la región

Por El Universal

Enero 04, 2026 04:00 p.m.
A
Reactivado el tráfico aéreo comercial en el Caribe

CARACAS, Venezuela, enero 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El tráfico aéreo en el Caribe comenzó su proceso de normalización este domingo, luego de que el gobierno de Estados Unidos levantara las restricciones impuestas durante la operación militar que culminó con el traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York.

La reapertura del espacio aéreo caribeño, autorizada por Washington tras confirmarse la llegada del exmandatario a suelo estadounidense bajo custodia federal, pone fin a 24 horas de parálisis logística que afectaron a cientos de vuelos comerciales.

El aeropuerto de Puerto Rico estuvo paralizado por completo.

Por su parte, compañías venezolanas como Avior y Laser Airlines confirmaron la reactivación de sus itinerarios nacionales en Venezuela, aunque los vuelos internacionales desde y hacia el país sudamericano permanecen mayoritariamente suspendidos bajo directrices específicas de Estados Unidos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Pese al reinicio de operaciones, las autoridades aeronáuticas advierten que la normalización total del flujo de pasajeros podría tardar varios días debido al congestionamiento en las terminales del Caribe y la persistente actividad militar en el área.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Reactivado el tráfico aéreo comercial en el Caribe
Reactivado el tráfico aéreo comercial en el Caribe

Reactivado el tráfico aéreo comercial en el Caribe

SLP

El Universal

El gobierno de EE. UU. levanta restricciones y permite reanudación de vuelos en la región

Kamala Harris critica acción militar en Venezuela
Kamala Harris critica acción militar en Venezuela

Kamala Harris critica acción militar en Venezuela

SLP

El Universal

Kamala Harris se pronuncia sobre incursión militar en Venezuela

El Papa León XIV insta a garantizar la soberanía de Venezuela
El Papa León XIV insta a garantizar la soberanía de Venezuela

El Papa León XIV insta a garantizar la soberanía de Venezuela

SLP

El Universal

León XIV expresa su inquietud por la situación actual en el país latinoamericano.

Las acusaciones del Gran Jurado de NY contra Maduro
Las acusaciones del Gran Jurado de NY contra Maduro

Las acusaciones del Gran Jurado de NY contra Maduro

SLP

El Universal

El Gran Jurado de NY presenta acusaciones contra Nicolás Maduro por presunta relación con el narcotráfico.