Reactivado el tráfico aéreo comercial en el Caribe

CARACAS, Venezuela, enero 4 (ANSA/EL UNIVERSAL).- El tráfico aéreo en el Caribe comenzó su proceso de normalización este domingo, luego de que el gobierno de Estados Unidos levantara las restricciones impuestas durante la operación militar que culminó con el traslado de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Nueva York.

La reapertura del espacio aéreo caribeño, autorizada por Washington tras confirmarse la llegada del exmandatario a suelo estadounidense bajo custodia federal, pone fin a 24 horas de parálisis logística que afectaron a cientos de vuelos comerciales.

El aeropuerto de Puerto Rico estuvo paralizado por completo.

Por su parte, compañías venezolanas como Avior y Laser Airlines confirmaron la reactivación de sus itinerarios nacionales en Venezuela, aunque los vuelos internacionales desde y hacia el país sudamericano permanecen mayoritariamente suspendidos bajo directrices específicas de Estados Unidos.

Pese al reinicio de operaciones, las autoridades aeronáuticas advierten que la normalización total del flujo de pasajeros podría tardar varios días debido al congestionamiento en las terminales del Caribe y la persistente actividad militar en el área.