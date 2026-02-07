Realizan EU e Irán el diálogo nuclear

Teherán, Irán.- Irán calificó como "un buen comienzo" las negociaciones nucleares indirectas que ha mantenido este viernes con Estados Unidos en Omán y afirmó que han acordado continuar negociando, aunque no concretó una fecha.

"Es un buen comienzo", dijo el ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, a la televisión estatal de su país tras las negociaciones de este viernes, que aseguró que se han centrado en la cuestión nuclear y no han tocado el programa de misiles.

Araqchí afirmó que ha mantenido "largas e intensas" conversaciones con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense Donald Trump, mediante el intercambio de mensajes a través del ministro de Exteriores omaní, Badr bin Hamad al Busaidi, mediador de las negociaciones en Mascate.

El diplomático iraní explicó que han acordado continuar las negociaciones, pero cómo y cuándo se llevará a cabo este proceso requiere consultas con Teherán y Washington.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Araqchí dijo que tras "ocho turbulentos meses" y la guerra de los doce días con Israel existe una gran "desconfianza que es un obstáculo en las negociaciones". A pesar de ello, mantuvo que "si Estados Unidos continúa con este enfoque podemos llegar a la formación de un marco de negociaciones en las próximas conversaciones".

Eso sí, el diplomático estableció como "condición para cualquier diálogo es abstenerse de amenazas y presiones".

Estas negociaciones se celebran bajo las amenazas del presidente estadounidense Trump de intervenir militarmente en Irán, para lo que ha desplegado el portaaviones USS Abraham Lincoln y su grupo de combate -formado por tres destructores lanzamisiles- cerca de aguas iraníes en el golfo Pérsico.

Estas negociaciones se producen en uno de los momentos más bajos de la República Islámica tras vivir en enero las protestas más violentas desde su fundación en 1979, en medio de una grave crisis económica, un fuerte descontento de la población, su peor sequía en décadas y carencias de electricidad y gas.

Trump impone arancel

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva que establece un arancel adicional del 25 % sobre productos de países que compren, importen o adquieran bienes o servicios de Irán, al considerar que las acciones de Teherán representan una amenaza para la seguridad nacional.

La nueva sanción para los países que se relacionen comercialmente con Teherán, es según la Administración de Donald Trump, "consecuencia" de que la política iraní sigue representando un riesgo que requiere medidas adicionales.