Realizan vigilia en Kentucky en honor a los 13 muertos en el desplome de un avión de UPS

LOUISVILLE, Kentucky, EE.UU. (AP) — Dos días después de un mortal desastre aéreo de UPS, miembros de la comunidad llevaron a cabo el jueves una vigilia con velas en Louisville, Kentucky, para recordar a las víctimas y agradecer a los equipos de emergencia, los cuales seguían trabajando para localizar o identificar a las víctimas.

"Nuestra esperanza es que ya hayamos localizado a todas las víctimas. Pero, nuevamente, no lo sabemos", dijo el alcalde Craig Greenberg.

El incendio consumió al enorme avión y se extendió a negocios cercanos, cobrando la vida de por lo menos 13 personas, incluido un niño y tres miembros de la tripulación en el vuelo de UPS. Nadie espera que se encuentren sobrevivientes en el accidente en UPS Worldport, el centro global de operaciones aéreas de la compañía.

El avión había recibido autorización para despegar el martes cuando se produjo un gran incendio en el ala izquierda y se desprendió uno de los motores, dijo Todd Inman, miembro de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB por sus iniciales en inglés), que lidera la investigación.

En tanto, UPS Worldport reanudó la noche del miércoles las operaciones de Next Day Air, o clasificación nocturna, informó el portavoz Jim Mayer. Las tres pistas del Aeropuerto Internacional Muhammad Ali de Louisville también reabrieron.

El número de muertos aumenta a 13

El sindicato Teamsters Local 89, que representa a los trabajadores de UPS, organizó una vigilia con velas, la cual comenzó con un minuto de silencio a las 5:14 de la tarde, la hora aproximada del incidente del martes.

"Este incidente fue tan repentino, tan inesperado", dijo el alcalde a las cerca de 200 personas que se reunieron en el lugar. "Nadie tuvo la oportunidad de despedirse de ninguno de los que hemos perdido".

Greenberg reveló que el número de muertos había aumentado a 13. UPS, mientras tanto, dio a conocer los nombres de las tres personas que murieron a bordo de la aeronave: el capitán Richard Wartenberg, el primer oficial Lee Truitt y el oficial de ayuda internacional capitán Dana Diamond, todos ellos pertenecientes a la Asociación de Pilotos Independientes.

Bob Travis, piloto de UPS y presidente del sindicato, dijo a los asistentes a la vigilia que el trabajo de los rescatistas, funcionarios públicos y la comunidad ha sido "absolutamente abrumador y asombroso".

"Todos han visto el video", dijo sobre el choque. "Es difícil no hacerlo".

La caja negra dará más información

Horas antes, Greenberg calificó el lugar del accidente como "horrendo". Parte de la cola del avión parecía asomarse de un silo de almacenamiento, detalló.

"Escuchas que la gente dice: ´Oh, eso sólo pasa en las películas´. Esto fue peor que en las películas", dijo Greenberg a los periodistas.

Las últimas grabaciones de datos revelaron que la aeronave había alcanzado una altitud de 145 metros (475 pies) y una velocidad de 340 km/h (210 mph) antes de estrellarse apenas fuera del aeropuerto de Louisville, destacó Inman el jueves.

El componente principal del motor y partes de las aspas fueron recuperadas del aeródromo. Inman explicó que UPS señaló que no se realizó ningún trabajo de mantenimiento antes del vuelo "que lo retrasara de alguna manera". Afirmó que los investigadores revisarán los videos para ver si se le realizaban trabajos a la aeronave MD-11 en los días anteriores.

El centro de manejo de paquetes de UPS en Louisville es el más grande de la compañía. El recinto emplea a más de 20.000 personas en la región, maneja 300 vuelos diarios y clasifica más de 400.000 paquetes por hora.

Llamas, pánico y más preguntas

El incidente y la explosión causaron otros estallidos y destruyeron algunos establecimientos en un corredor industrial ubicado a poca distancia del aeropuerto.

Sabit Aliyev, dueño de Kentucky Truck Parts and Service, todavía no sabe si su negocio sigue en pie. Dijo que estaba dentro del taller el martes cuando el avión en llamas pasó por encima del lugar y posteriormente escuchó una explosión. Salió y grabó lo que sonaba como un nuevo estallido.

"Parecía el infierno", declaró Aliyev. "Había fuego por todas partes".

Él y sus trabajadores huyeron por un terreno baldío, pero quedaron atrapados al encontrarse con una enorme cerca de seguridad hasta que un agente de policía usó cortadores de pernos para abrir una puerta.

Jeff Guzzetti, un exinvestigador federal de accidentes, dijo que varias cosas podrían haber causado el incendio mientras el avión de 34 años rodaba por la pista.

"Pudo ser el motor desprendiéndose y arrancando las líneas de combustible. O pudo haber sido una fuga de combustible que se prendió y quemó el motor" , dijo Guzzetti.

Los registros de vuelo muestran que el avión de UPS estuvo en tierra en San Antonio desde el 3 de septiembre hasta el 18 de octubre, pero no estaba claro qué mantenimiento se realizó.

"Revisaremos cada pieza de mantenimiento, desde que estuvo en San Antonio hasta la fecha del vuelo. Será un proceso laborioso", dijo Inman.

Añadió que no había razón para tomar medidas de seguridad inmediatas con los demás aviones MD-11 en servicio.