logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Fotogalería

Heraskevych apeló descalificación por casco en Juegos Olímpicos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Reanudarán diálogo para alto al fuego

Por AP

Febrero 14, 2026 03:00 a.m.
A
Reanudarán diálogo para alto al fuego

Kiev, Ucrania.- El negociador ucraniano Rustem Umérov ha confirmado el anuncio hecho previamente por Moscú de que rusos, ucranianos y estadounidenses volverán a reunirse el 17 y el 18 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra, en el marco de los contactos trilaterales que las partes están manteniendo por iniciativa de Washington para llegar a un acuerdo de paz.

Umérov adelantó que, además de él, en la delegación ucraniana repetirán el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov; el líder del grupo parlamentario gubernamental, David Arajamia; el viceministro de Exteriores, Andrí Kislitsia, y el número dos de la inteligencia, Vadim Skibitski.

El negociador ucraniano -que es secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania- explicó que el la delegación ucraniana fue elegida por el presidente Volodímir Zelenski para cubrir con garantías los aspectos "militar, político y de seguridad" de las negociaciones.

El principal escollo para lograr la paz es el reparto de la región de Donetsk del este de Ucrania. Rusia ha conquistado más de tres cuartos de la región y exige a Ucrania que le entregue el territorio que aún está bajo control de Kiev, que se niega a renunciar a lo que no ha perdido en el campo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Trump advierte a Irán mientras refuerza despliegue del USS Ford
    Trump advierte a Irán mientras refuerza despliegue del USS Ford

    Trump advierte a Irán mientras refuerza despliegue del USS Ford

    SLP

    AP

    El USS Ford suma más de 5.000 soldados y duplica aeronaves en la región ante amenazas iraníes.

    El ICE golpea la aprobación de Trump
    El ICE golpea la aprobación de Trump

    El ICE golpea la aprobación de Trump

    SLP

    SinEmbargo.mx

    Se hunde a niveles que él mismo no había visto

    Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela
    Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela

    Autorizan EU inversiones y operaciones petroleras en Venezuela

    SLP

    El Universal

    EU sufre dos incidentes en el Caribe
    EU sufre dos incidentes en el Caribe

    EU sufre dos incidentes en el Caribe

    SLP

    AP