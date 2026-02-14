Reanudarán diálogo para alto al fuego

Kiev, Ucrania.- El negociador ucraniano Rustem Umérov ha confirmado el anuncio hecho previamente por Moscú de que rusos, ucranianos y estadounidenses volverán a reunirse el 17 y el 18 de febrero en la ciudad suiza de Ginebra, en el marco de los contactos trilaterales que las partes están manteniendo por iniciativa de Washington para llegar a un acuerdo de paz.

Umérov adelantó que, además de él, en la delegación ucraniana repetirán el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budánov; el jefe del Estado Mayor, Andrí Gnátov; el líder del grupo parlamentario gubernamental, David Arajamia; el viceministro de Exteriores, Andrí Kislitsia, y el número dos de la inteligencia, Vadim Skibitski.

El negociador ucraniano -que es secretario del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania- explicó que el la delegación ucraniana fue elegida por el presidente Volodímir Zelenski para cubrir con garantías los aspectos "militar, político y de seguridad" de las negociaciones.

El principal escollo para lograr la paz es el reparto de la región de Donetsk del este de Ucrania. Rusia ha conquistado más de tres cuartos de la región y exige a Ucrania que le entregue el territorio que aún está bajo control de Kiev, que se niega a renunciar a lo que no ha perdido en el campo.

