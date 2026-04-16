Rechazan parar venta de armas a Israel
WASHINGTON.- Más de tres docenas de senadores demócratas respaldaron el miércoles una iniciativa del senador Bernie Sanders para bloquear la venta de armas a Israel, lo que indica un creciente descontento en el partido con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y las guerras en Gaza e Irán.
Las dos resoluciones para bloquear las ventas de Estados Unidos de bulldozers y bombas a Israel fueron rechazadas por todos los republicanos y derrotadas por votaciones de 40-59 y 36-63.
Pero Sanders ha forzado repetidamente votaciones sobre el tema para presionar a sus colegas —tanto demócratas como republicanos— a oponerse al régimen del Ministro Benjamin Netanyahu.
Resoluciones similares impulsadas por Bernie Sanders en 2024 y 2025 también fueron rechazadas, pero el número de demócratas que votaron a favor de la resolución del senador independiente de Vermont se ha duplicado con creces en menos de dos años, en medio de las campañas militares israelíes en Gaza, Irán y Líbano.
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