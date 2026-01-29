Recuperación acelerada en EEUU por tormenta invernal

JACKSON, Mississippi, EE.UU. (AP) — Cientos de efectivos de la Guardia Nacional en Mississippi y Tennessee se movilizaron el jueves para despejar escombros y asistir a personas varadas en automóviles o atrapadas en casas aún sin electricidad, mientras los estados del sur se apresuraban a recuperarse de una tormenta invernal paralizante antes de que otra ráfaga de frío llegue el viernes.

El Servicio Meteorológico Nacional dijo que el aire ártico dirigido hacia el sureste hará que las ya frías temperaturas caigan a mínimos el viernes por la noche en ciudades como Nashville, donde más de 85.000 hogares y negocios aún no tenían electricidad cinco días después de que una tormenta masiva arrojó nieve y hielo en el este de Estados Unidos.

Al menos 80 personas han muerto en áreas afectadas por el frío extremo desde Texas hasta Nueva Jersey. Casi la mitad de las muertes se reportaron en Tennessee, Mississippi y Luisiana.

Las prolongadas bajas temperaturas han dejado a muchas personas cada vez más desesperadas en una región no acostumbrada ni equipada para tal frío. Los operadores de emergencia en Mississippi recibían llamadas de personas que se están quedando sin alimentos y medicamentos y están atrapadas en casa. En Tennessee, asistentes sociales trabajaron con la policía y los bomberos realizando controles de bienestar a residentes de quienes no se había tenido noticias en días.

"Nadie realmente sabía que iba a ser así, o qué tan malo", declaró CJ Bynum, quien estaba usando su Jeep para ayudar a conductores varados a lo largo de la Interestatal 55, donde camiones de 18 ruedas aún alineaban la carretera helada en el norte de Mississippi dos días después de que el tráfico se detuviera.

Harriet Wallace, quien trabaja para una agencia de servicios sociales en Nashville, indicó que la policía y los bomberos habían estado visitando hogares para verificar a personas mayores cuyos familiares no pueden contactarlos por teléfono. Añadió que todos han sido encontrados con vida. Para aquellos sin electricidad que se niegan a dejar su hogar, las autoridades estaban ayudando a cargar teléfonos y conseguir alimentos.

"Están encontrando mantas y simplemente sentados allí sin televisión, sin electricidad, nada", dijo Wallace. "Algunos están un poco delirantes".

Más de 300.000 hogares y negocios en Estados Unidos no tenían electricidad el miércoles, según el sitio de seguimiento Poweroutage. La gran mayoría estaban en Mississippi y Tennessee, con aproximadamente 100.000 cada uno.

Nashville Electric Service informó el jueves que tenía 963 electricistas trabajando en reparaciones después de que la tormenta rompió cientos de postes en el área de Nashville. Un vicepresidente de la empresa de servicios públicos, Brent Baker, dijo el miércoles que las cuadrillas necesitarían el fin de semana, o más, antes de que todos los clientes pudieran ser restaurados.

Las autopistas Interestatales 55 y 22 fueron cerradas en el norte de Mississippi mientras las cuadrillas de emergencia con grúas y quitanieves continuaban trabajando el jueves para reabrir las principales autopistas.

El gobernador de Mississippi, Tate Reeves, señaló que 500 elementos de la Guardia Nacional estaban despejando árboles que aún bloqueaban las carreteras.

La Guardia Nacional de Tennessee apuntó que unos 170 soldados y aviadores estaban ayudando con la recuperación de la tormenta. Además de despejar escombros, los guardias han asistido a más de 200 personas varadas en vehículos y hogares y han dado casi 300 paseos a trabajadores de emergencia y de salud para llegar al trabajo.

Centros de acogida por todo Mississippi

Las autoridades de Mississippi dicen que es la peor tormenta invernal del estado desde 1994. Se abrieron unos 60 centros de acogida en todo el estado, conocido como uno de los más pobres del país. Pero para algunas comunidades, no fueron suficientes.

Hal Ferrell, alcalde de Batesville, afirmó el miércoles que nadie en la ciudad tiene electricidad y, con las carreteras aún resbaladizas por el hielo, es demasiado pronto para comenzar las operaciones de recuperación.

"Estamos en un verdadero aprieto y no hay los centros de acogida para 7,500 personas", manifestó Ferrell.

Los meteorólogos dicen que el clima bajo cero persistirá en el este de Estados Unidos hasta febrero y hay una alta probabilidad de nieve intensa en las Carolinas, Virginia y el noreste de Georgia este fin de semana. También es posible que haya nevadas en la costa este, desde Maryland hasta Maine.

Había una ligera posibilidad de lluvia helada el jueves por la noche en algunas áreas afectadas de Mississippi y una posibilidad limitada de nevadas en Nashville la noche del viernes, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero los meteorólogos dijeron que la mayor amenaza era el frío peligroso, con sensaciones térmicas bajo cero posibles en partes del sur que enfrentan cortes de electricidad generalizados.

La Universidad de Mississippi cerrará por segunda semana

Los funcionarios de la Universidad de Mississippi en Oxford optaron por cancelar las clases y actividades del campus por segunda semana, con planes de reabrir el 9 de febrero.

Aunque la electricidad había sido restaurada en el campus, los trabajadores aún estaban removiendo ramas colgantes de los árboles, dijeron los funcionarios de la universidad en un comunicado el miércoles por la noche.

Erik Lipsett en el condado Benton, Mississippi, pasó los últimos días recogiendo hielo del patio delantero para poder derretirlo y usarlo para descargar los inodoros. El área ha estado sin agua y electricidad desde el fin de semana.

El miércoles por la mañana, se formó en una gasolinera cercana para ducharse y dijo que las botellas de propano, los cilindros y las conexiones para calentadores son difíciles de conseguir.