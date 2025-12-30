Recuperan el cuerpo de víctima de naufragio

Labuan Bajo, Indonesia.- Los equipos de rescate de Indonesia encontraron este lunes los restos sin vida de uno de los cuatro españoles desaparecidos -un adulto y tres menores- desde el pasado viernes por el naufragio de un barco turístico en el este del archipiélago.

La víctima mortal es la hija de Andrea Ortuño, superviviente del naufragio, confirmaron por separado la familia de la fallecida y los equipos de rescate.

Fue un residente de la isla de Serai quien vio un cuerpo flotando a unas 0,5 millas náuticas del punto del posible hundimiento del barco donde viajaban los españoles, según un comunicado de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (Basarnas).

Una lancha de los equipos de rescate llegó a la zona para recoger el cadáver.

Los tres españoles que siguen desaparecidos son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; y dos menores: un hijo de Martín y un hijo de Ortuño. Al accidente ocurrido el pasado viernes cerca de la isla de Padar también sobrevivió una hija de Ortuño; junto a cuatro miembros de la tripulación del barco y un guía turístico, todos de nacionalidad indonesia.