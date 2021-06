Red social de Trump murió en menos de un mes de haber sido lanzada

Cuando Donald Trump fue expulsado de las principales plataformas de redes sociales, el entonces presidente de Estados Unidos, aseguró que crearía su propia red en donde pudiera expresarse libremente, pues acusó a las empresa de censura. Después de mucha expectación, el pasado 4 de mayo, se lanzó un blog a través del cual el exmandatario prometió mantener al tanto a sus seguidores sobre sus siguientes pasos, pero el mismo fue cerrado a menos de un mes de su presentación.

El día de ayer miércoles, el medio CNBC informó que el blog de Trump llamado "Desde el escritorio de Donald J. Trump" que se lanzó como una plataforma de mensajería para el expresidente después de que fuera expulsado de Facebook y Twitter a principios de este año, había sido eliminado por completo.

Jason Miller, asistente principal de Trump, confirmó a CNBC que el sitio "no regresará" y explicó que las antiguas publicaciones del blog ahora se archivan como comunicados de prensa en una sección separada del sitio. Agregó que el portal era solo un auxiliar de los esfuerzos más amplios en los que están trabajando.

Cabe decir que, cuando se lanzó el blog el mes pasado, Miller tuiteó que el "sitio web es un gran recurso para encontrar las últimas declaraciones de Trump". Sin embargo, también aclaró que esa opción no era su "plataforma de redes sociales" prometida desde hace mucho tiempo. "Tendremos información sobre ese frente en el futuro cercano", dijo Miller. Por lo que podemos esperar que se desarrolle una app más completa en los próximos meses.

No obstante, hasta ahora, la oficina de Trump no tenía nuevos detalles relacionados con la plataforma. Aún así, el mes pasado, The Wall Street Journal informó que Trump había entablado conversaciones con plataformas como CloutHub y FreeSpace para convertirse en su nueva plataforma de mensajería favorita.

También hay que señalar que gran parte del éxito de Trump se puede atribuir a sus seguidores en las redes sociales. Sin embargo, su blog tuvo problemas para encontrar la audiencia que sí tenía en su cuenta de Twitter. El mes pasado, NBC News informó que el blog obtuvo solo 212 mil interacciones en total, una tasa de interacción mucho más baja que los tuits del expresidente.

¿Por qué fue expulsado de las redes?

Como probablemente recuerdes, el pasado 6 de enero, cuando el congreso de Estados Unidos confirmó el triunfo de Joe Biden, varios manifestantes tomaron de manera agresiva el Capitolio argumentando que se había perpetrado un fraude electoral.

A pesar de la violencia, el entonces presidente Donald Trump publicó mensajes en las redes sociales que interpretó como un apoyo a los inconformes, por lo que plataformas como Twitter, Facebook y YouTube eliminaron el contenido y restringieron sus cuentas.

El mandatario quedó fuera de prácticamente todas las redes sociales y, asegurando que había censura prometió crear su propia alternativa.

Sin embargo, la propuesta que lanzó en mayo no era nada parecido a lo esperado. Lo único que se podía hacer era ver los mensajes de Trump y, aunque contaba con un botón de "Me gusta", este estaba deshabilitado. Lo que sí permitía era compartir las publicaciones de Trump en Facebook y Twitter.

Una de las primeras publicaciones que pudieron verse era un video en donde anunciaba su nueva plataforma y la llamaba "un lugar para hablar con libertad y seguridad, directamente desde el escritorio de Donald J. Trump".

Al final parece que esta primera prueba fue un fracaso. Habrá que esperar para ver si lanzará algo más completo y con las características de una verdadera red social.