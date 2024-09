Con reforma judicial se sentaron las bases para una tiranía: Zedillo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 17 (EL UNIVERSAL).- El expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León aseguró que con la aprobación de la reforma judicial se sentaron las bases para que México se convierta en una tiranía.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, el expresidente señaló que cuando se tiene un partido, "un partido oficial, que se ha convertido este partido, que puede además manejar el poder judicial, se llama en términos simples tiranía. Y si usted tiene tiranía, entonces no tiene democracia. Por eso digo, afirmo, con absoluta convicción, que lo que ha sucedido la trágica semana pasada es que se han sentado bases para que México se convierta en una tiranía".

El exmandatario expresó que al Poder Judicial no se le intimida, no se le insulta, no se le amenaza, y agregó que esa reforma obedeció a una venganza, a la que calificó de "terrible y atroz"

"El poder judicial ha actuado en algunos casos importantes con independencia, ahora se trata no solamente de hacer una venganza que es realmente terrible, es atroz, sino además decir, de ahora en adelante, con una fachada de democracia, el Ejecutivo y el Legislativo van a controlar quienes aplican la justicia en nuestro país", mencionó.

Dijo que con la reforma judicial se "enterrará la democracia", y sostuvo que gerente a esos hechos no se puede quedar callado aun cuando al dejar la presidencia de la República decidió no intervenir en la política del país.

"Aun antes de tomar la presidencia tomé una decisión de no intervenir en la política de mi país. Me convertí en un estudioso y un opinador de la economía internacional, pero cuando veo que la República está en riesgo, no puedo quedarme callado, no puedo ser un cobarde", enfatizó.

La reforma Judicial es una "felonía histórica", dice Zedillo

El domingo pasado, el expresidente Zedillo advirtió que la reforma recién promulgada es una atrocidad que destruirá al Poder Judicial y enterrará a la democracia mexicana.

Al participar en la Conferencia Anual de la Barra Internacional de Abogados (IBA, por sus siglas en inglés), el exmandatario denunció que el objetivo perverso del presidente Andrés Manuel López Obrador es arrasar al actual Poder Judicial para convertirlo en uno dócil que siga los lineamientos del partido en el poder.

El expresidente calificó la reforma judicial como una "felonía histórica" y a sus promotores de la 4T como "antipatrias".