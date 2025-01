Petición de Refugiados Afganos a Trump

ISLAMABAD (AP) — Afganos que huyeron cuando los talibanes tomaran el poder hicieron un llamado el miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que los exima de una orden que suspende la reubicación de refugiados en Estados Unidos. Algunos de ellos afirmaron haber arriesgado sus vidas para apoyar a las tropas estadounidenses.

Se calcula que 15.000 afganos esperan en Pakistán su aprobación para reubicarse en Estados Unidos a través de un programa del gobierno estadounidense. Este programa fue establecido para ayudar a los afganos que están en riesgo bajo el régimen talibán debido a que trabajaron con el gobierno, medios de comunicación, agencias de ayuda y grupos de derechos humanos de Estados Unidos, tras el retiro de las tropas estadounidenses de Afganistán en 2021, cuando los talibanes tomaron el poder.

Pero en sus primeros días en el cargo, el gobierno de Trump anunció que el Programa de Admisiones de Refugiados de Estados Unidos sería suspendido a partir del 27 de enero durante al menos tres meses. La Casa Blanca señaló que, en ese período, el secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el secretario de Estado, presentará un informe al presidente sobre si la reanudación del programa favorece los intereses de Estados Unidos.

Hasta el momento, no ha habido comentarios de Pakistán, donde las autoridades han instado a la comunidad mundial a decidir el destino de los 1,45 millones de refugiados afganos, afirmando que no pueden quedarse indefinidamente.

"Muchos de nosotros arriesgamos nuestras vidas para apoyar la misión de Estados Unidos como intérpretes, contratistas, defensores de derechos humanos y aliados", dijo un grupo de defensa llamado Refugiados Afganos USRAP —nombrado así por el programa de refugiados de Estados Unidos— en una carta abierta dirigida a Trump, a los miembros del Congreso y a defensores de derechos humanos.

"Los talibanes nos consideran traidores, y regresar a Afganistán nos expondría a ser arrestados, torturados o asesinados", dijo el grupo. "En Pakistán, la situación es cada vez más insostenible. Los arrestos arbitrarios, las deportaciones y la inseguridad agravan nuestra angustia."

Muchas mujeres huyeron al extranjero tras el cierre de escuelas

Hadisa Bibi, una exestudiante de Kabul que huyó a Pakistán el mes pasado, dijo que leyó en los diarios que Trump suspendió el programa de refugiados.

"Antes de las restricciones a la educación de las mujeres en Afganistán, yo era estudiante universitaria", dijo. "Dados los riesgos que enfrento como defensora de los derechos de las mujeres, esperaba una reubicación rápida en Estados Unidos. Esto no solo me permitiría continuar mi educación superior, sino que también me ofrecería un futuro más seguro y brillante."

Dijo haber visto cómo la policía paquistaní arrestaba a varios afganos, lo que le provocó temor y la dejó "confinada en mi habitación como una prisionera".

Mahnoosh Monir dijo que estudiaba medicina en Afganistán cuando su educación fue "cruelmente suspendida por los talibanes". Antes de huir a Pakistán, trabajó como profesora en un centro de idiomas, pero también fue cerrado por los talibanes.

"Afganistán ya no es un lugar para que ninguna niña o mujer sobreviva", dijo, y añadió que estaba decepcionada por la medida de Trump.

"No esperaba que ocurriera esta suspensión. Un largo período de espera nos hace pensar en probabilidades muy decepcionantes, como ser enviadas de vuelta a Afganistán o esperar mucho tiempo en Pakistán como refugiadas en riesgo, que son como pesadillas para quienes han solicitado su reubicación", dijo.

Las prohibiciones de los talibanes han impedido que 1,4 millones de niñas afganas asistan a la escuela, según las Naciones Unidas. Afganistán es el único país en el mundo que prohíbe la educación secundaria y superior femenina.

Bibi y Monir solicitaron ser reubicadas y aún están esperando. Con el tiempo, el proceso de visado para los afganos que demuestran estar en riesgo de persecución se ha prolongado.

Otra mujer afgana, Farzana Umeed, y un hombre, Sarfraz Ahmed, dijeron en una entrevista en las afueras de Islamabad que están traumatizados por la suspensión del programa.

"Casi lloré anoche cuando escuchamos esta noticia", dijo Umeed. Señaló que es difícil para ella vivir en Pakistán, y tampoco puede viajar a Estados Unidos. "Regresar a mi país de origen también implica un enorme riesgo. ¿Qué debo hacer?", preguntó, y urgió a Trump a revertir su decisión.

Entre los exiliados en Pakistán están varios periodistas afganos que se vieron obligados a huir de los talibanes para salvar sus vidas, y ahora enfrentan "una extrema ansiedad bajo la amenaza recurrente del arresto arbitrario, el acoso policial y la deportación a Afganistán", dijo el miércoles la organización Reporteros Sin Fronteras.

El grupo de vigilancia de medios instó a Pakistán a garantizar la protección de los periodistas, que afirman que su visa se extiende solo por un mes por una tarifa de 100 dólares.

Según el grupo de Refugiados Afganos USRAP, se habían programado vuelos a Estados Unidos para muchos afganos en enero, febrero y marzo, tras ser entrevistados por la Organización Internacional para las Migraciones y funcionarios de la Embajada de Estados Unidos.

"Buscamos la reversión de la prohibición del programa de refugiados por razones humanitarias", dijo Ahmad Shah, miembro del grupo, que esperaba dejar Pakistán para viajar a Estados Unidos en marzo, después de pasar por todas las entrevistas y pruebas médicas.

Además de Pakistán, Albania aloja a más de 3.200 afganos. Ese país, miembro de la OTAN, primero acordó albergar durante un año a los afganos que huían, antes de obtener un asentamiento final en Estados Unidos, aunque luego se comprometió a mantenerlos más tiempo si sus visas se retrasan.