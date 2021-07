Relator de la ONU en Birmania pide respuesta internacional ante covid-19

Bangkok, 15 jul (EFE).- La nueva ola de la covid-19 en Birmania, vinculada a la variante delta, necesita una respuesta internacional de "emergencia", advirtió este jueves el relator especial de Naciones Unidas para los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews.

Al fuerte rebrote del virus a lo largo de todo el país, sumido en una profunda crisis política desde el golpe de Estado militar del 1 de febrero, se suma el colapso del sistema sanitario por las huelgas en rechazo del mando castrense y la desconfianza de la población con el régimen, que ha disparado a matar contra los ciudadanos.

"La crisis en Birmania es particularmente letal por la desconfianza generalizada hacia la junta militar", señaló Andrews en un comunicado.

El representante de la ONU reclamó la ayuda de la comunidad internacional para establecer un organismo políticamente neutral que coordine la respuesta contra la pandemia y en el que "los birmanos puedan confiar".

La junta "carece de los recursos, la capacidad y la legitimidad" para controlar la crisis, apostilla Andrews.

La respuesta sanitaria ha quedado mermada a raíz de la huelga general indefinida de miles de médicos y enfermeros, muchos de ellos perseguidos por la junta militar, quienes rechazan trabajar para la dictadura castrense.

A la capacidad limitada de realizar pruebas para detectar el virus y la lenta campaña de vacunación contra la covid-19, se suma la falta de suministro de oxígeno sanitario.

El jefe de la junta militar, el general Min Aung Hlaing, desmintió hace días la carencia de producción de tanques de oxígeno, pero este jueves el diario oficialista The Global New Light of Myanmar, ahora controlado por el Ejército, se hace eco de informaciones sobre la falta de suministro en la ciudad de Kalay, en el norte del país.

Andrews advirtió que la ola de Birmania corre el riesgo de fortalecerse en el país y convertirse en un "grave riesgo" de propagación hacia los países vecinos.

Birmania registró el miércoles 7,083 nuevos contagios diarios y 145 muertos, lo que eleva el total desde el inicio de la pandemia a 208,357 casos, incluidos 4181 fallecidos.