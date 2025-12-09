logo pulso
Mundo

Renace conflicto entre Tailandia y Camboya

Por EFE

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
Renace conflicto entre Tailandia y Camboya

Bangkok/Nom Pen.- El Ejército de Tailandia dijo este lunes que ha lanzado ataques aéreos contra objetivos militares en Camboya, mientras autoridades de cada país informaron de la muerte de al menos cinco personas, un soldado tailandés y cuatro civiles camboyanos, en el que supone el peor episodio de enfrentamientos desde julio, cuando estos cesaron con la mediación de Donald Trump.

El ministro de Información de Camboya, Neth Pheaktra, dijo a EFE que al menos cuatro civiles perdieron la vida y otros nueve resultaron heridos en el país tras ataques de Tailandia, en medio de enfrentamientos en las últimas 24 horas en la frontera entre los dos países, que arrastran una histórica disputa territorial por la que en julio murieron unas 50 personas.

El portavoz del Ejército de Tailandia, Winthai Suvaree, confirmó en una declaración televisada que un soldado murió y siete personas sufrieron lesiones por ataques que atribuyó a militares camboyanos.

El Ejército tailandés admitió haber atacado por aire este jueves objetivos que describió como militares en Camboya como "respuesta a las operaciones militares camboyanas", después de que uno de sus soldados falleciese por presuntos disparos de Nom Pen, que niega haber iniciado el tiroteo o atacado.

El alto el fuego se reforzó en octubre con un acuerdo de paz sellado durante una ceremonia en la que participaron el presidente de EE.UU., y los líderes de Tailandia y Camboya.

