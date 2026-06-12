Renuncia ministro de Defensa de GB

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Londres, Ing.- El secretario de Defensa británico, John Healey, renunció de forma inesperada el jueves y afirmó que el gobierno no está dispuesto a gastar lo suficiente en las fuerzas armadas en un momento de "amenaza creciente". La renuncia es otro golpe para el primer ministro Keir Starmer, quien se encuentra bajo presión y ya enfrenta demandas de compañeros de su Partido Laborista para que renuncie.

Healey dijo al primer ministro que el plan de inversión en defensa del gobierno se queda "muy por debajo de lo que se requiere en este momento peligroso".

La publicación del plan se ha retrasado en medio de informes de desacuerdo entre el Ministerio de Defensa y el Tesoro.

Starmer dijo en una carta a Healey que lamentaba verlo partir, pero insistió en que el plan de financiación proporcionaría los recursos militares necesarios para proteger al Reino Unido.

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"Los aumentos del gasto que sustentan este plan serán sostenibles y justos", expresó Starmer. "Significarán reasignaciones significativas de financiación entre los departamentos del gobierno y las decisiones correctas para proteger a nuestra nación".

Tras la renuncia de Healey, renunció también Al Carns, un veterano de guerra condecorado que era viceministro de Defensa. Carns ha sido mencionado como posible candidato en la contienda para desafiar el liderazgo de Starmer.

Poco después el primer ministro nombró a Dan Jarvis, antes ministro de seguridad, para el cargo de Defensa.

Starmer se ha comprometido a aumentar el gasto en defensa del Reino Unido al 2,5% del producto interno bruto para 2027 y al 3% para 2035. Pero muchos en las fuerzas armadas dicen que eso no es lo suficientemente rápido.

"Usted no ha podido, y el Tesoro no ha estado dispuesto, a comprometer los recursos que la nación necesita para defender el país en este momento de amenazas crecientes", escribió Healey en una carta de renuncia.