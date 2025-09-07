Renuncia Shigeru Ishiba tras derrota histórica en elecciones de verano

TOKIO (AP) — El primer ministro japonés Shigeru Ishiba anunció el domingo que dimitirá, tras el creciente clamor de su partido para que asuma la responsabilidad por una derrota histórica en las elecciones parlamentarias de julio.

Ishiba, quien asumió el cargo en octubre, dijo que renunciará como primer ministro y como líder de su conservador Partido Liberal Democrático.

Ishiba, un centrista de 68 años, había resistido las demandas de opositores dentro de su propio partido, en su mayoría de derecha, para que renunciara. Argumentó que quería evitar un vacío político en un momento en que Japón enfrenta desafíos clave dentro y fuera del país, incluidos los aranceles estadounidenses, el aumento de precios y la creciente tensión en la región Asia-Pacífico.

Ishiba explicó durante una conferencia de prensa el domingo por la noche que había tenido la intención durante algún tiempo de asumir la responsabilidad por la derrota electoral de su partido en verano, pero primero estaba decidido a avanzar en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos. Lo describió como una cuestión de interés nacional.

"¿Quién negociaría seriamente con un gobierno cuyo líder dice que va a dimitir?" dijo Ishiba.

Dijo que el momento había llegado con una orden del presidente estadounidense Donald Trump el viernes para reducir los aranceles sobre los automóviles japoneses y otros productos del 25% al 15%.

"Habiendo alcanzado un hito en las negociaciones arancelarias con Estados Unidos, decidí que ahora es el momento de dar paso a un sucesor", dijo Ishiba.

La dimisión se produce un día antes que su Partido Liberal Democrático tome una decisión divisiva sobre si llevará a cabo una elección interna anticipada, lo que equivaldrá a una moción de censura virtual contra él si se aprueba.

Dijo que tomó la "dolorosa decisión de dimitir" para evitar ese paso porque "causará una división crítica dentro del partido, y eso no es en absoluto mi intención".

Ishiba declaró que iniciará el proceso para llevar a cabo una votación interna del partido para elegir a su reemplazo, que se espera se celebre en octubre. Permanecerá como primer ministro hasta que se elija y se apruebe un nuevo líder por el Parlamento.

El liderazgo de Ishiba, que duró solo un año, subraya la inestabilidad del gobierno minoritario de Japón.

Un inconformista que ganó el liderazgo en su quinto intento, Ishiba dijo que lamenta no haber estado a la altura de las expectativas de los votantes para el cambio.

"Como resultado, no pude seguir mi propio camino, y me pregunto cómo podría haberlo hecho mejor", subrayó.

Aclaró que no se postulará en la próxima carrera por el liderazgo, aunque lamenta dejar asuntos pendientes, como medidas para aumentos salariales, reformas agrícolas y un mayor fortalecimiento de la seguridad de Japón. Pidió a su futuro sucesor que aborde los temas que él valoraba.

En julio, la coalición gobernante de Ishiba no logró asegurar una mayoría en la cámara alta de 248 escaños en una elección parlamentaria crucial, lo que sacudió aún más la estabilidad de su gobierno. La pérdida se sumó a una derrota electoral anterior en la cámara baja, donde la coalición liderada por el partido también había perdido la mayoría.

Los legisladores del Partido Liberal Democrático que apoyan al primer ministro dijeron que aquellos que perdieron escaños eran en su mayoría ultraconservadores vinculados a escándalos de corrupción antes que Ishiba asumiera el cargo. Las encuestas públicas mostraron que la presión sobre Ishiba para que renunciara tuvo el efecto contrario y causó que su apoyo creciera.

Desde que el PLD adoptó la semana pasada una evaluación de la derrota electoral que pedía "una reestructuración completa" del grupo, han ganado fuerza las solicitudes para una votación interna anticipada o para la renuncia de Ishiba antes de los resultados del lunes.

El político conservador Taro Aso, conocido por su postura anti-Ishiba, y un ministro y varios viceministros en el gabinete de Ishiba han solicitado una votación anticipada, lo que ha llevado a otros a seguir su ejemplo.

El exministro de Salud Norihisa Tamura expresó en un programa de entrevistas de NHK el domingo por la mañana que la mejor manera de detener la división del partido y avanzar es que Ishiba "resuelva" la disputa antes de la votación del lunes, instando a su renuncia. El partido ya ha estado distraído del trabajo necesario en medidas económicas y en encontrar formas de obtener apoyo de la oposición en la próxima sesión parlamentaria, dijo Tamura.

Con la dimisión de Ishiba como líder del partido, se espera que el PLD fije una fecha para su elección presidencial del partido, que probablemente se celebrará a principios de octubre.

Los posibles candidatos incluyen al ministro de Agricultura Shinjiro Koizumi, así como a la ultraconservadora ex ministra de Seguridad Económica Sanae Takaichi, al secretario jefe del gabinete Yoshimasa Hayashi, un moderado y protegido del ex primer ministro Fumio Kishida.

Al carecer de una mayoría en ambas cámaras, el próximo líder del PLD tendrá que trabajar con los principales partidos de oposición para aprobar leyes o enfrentarse a riesgos constantes de mociones de censura.

Sin embargo, los partidos de oposición están demasiado fragmentados para formar una gran coalición que derroque al gobierno.

Los votantes dicen que quieren ver al partido avanzar y ponerse a trabajar, pero les preocupa la incertidumbre.

El trabajador de oficina Takahiro Uchi dio la bienvenida a la renuncia de Ishiba, ya que espera un cambio, "pero al mismo tiempo, también hay incertidumbre y preocupación sobre quién tomará el relevo".

Masataka Nishioka, que trabaja para una empresa de equipos dentales, dijo: "Realmente espero un tipo de política que haga la vida más fácil para todos".