Deudor y extinto, el PMLSLP debe más de medio mdp
Entre los acreedores están la SHCP, INE, hoteles, publicistas. y lo que se acumule
Conciencia Popular no es el único partido político extinto con detección de endeudamientos durante su proceso de liquidación, sino también el otrora Partido Movimiento Laborista San Luis Potosí (PMLSLP), cuyos pendientes ascienden a 557 mil 617.21 mil pesos.
De acuerdo con la lista provisional de reconocimiento de créditos del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), el extinto partido adeuda 103 mil 354.28 pesos por diferentes impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El más oneroso obedece al pago de 337 mil 757.74 pesos por las irregularidades encontradas en el dictamen gastos de campaña proceso electoral 2023-2024, elaborado por el Instituto Nacional Electoral (INE).
Y según el apartado de “Proveedores” en el Sistema Integral de Fiscalización (SIF) del INE, 86 mil 333.59 pesos a Infinideas Publicitarias del Sureste s de RL de C Araceli Herbert Martínez y Cía. Hotelera María.
Así como 30 mil 171.60 pesos al Organismo Público Local Electoral (OPLE) por el retiro de propaganda partidistas en 31 bardas de la entidad.
En contraste, identificó que realizó un “anticipo a proveedores” por 26 mil pesos y tiene un saldo pendiente por recuperar de 541 mil 172 pesos por concepto de “otros gastos por comprobar” en el SIF.
