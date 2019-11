Reporta prensa ataques a periodistas independientes en Nicaragua

Ataques directos, robos, amenazas y agresiones físicas contra periodistas independientes se han registrado los últimos cuatro días en Nicaragua, perpetrados por simpatizantes del régimen de Daniel Ortega.

Hoy le fue robada a Eduardo Montenegro, propietario del canal de noticias NOTIMATV, una cámara valorada en más de dos mil dólares. A pesar de que había presencia policiaca en el lugar de los hechos, el periodista no fue asistido y los uniformados permitieron el ataque de simpatizantes orteguistas, de acuerdo con el diario La Prensa.

El robo, ocurrido durante la cobertura a una misa en homenaje al asesinado Eddy Montes, quien murió hace seis meses en manos de guardias del sistema penitenciario, se dio durante la misa de protesta en la iglesia San Felipe de Molagüina, en Matagalpa.

Dos días antes, durante la madrugada del viernes, parapolicías armados amenazaron a Montenegro mientras cubría también en Matagalpa una protesta de mujeres opositoras al gobierno de Daniel Ortega.

Además, fuerzas de seguridad dispararon entonces contra los vidrios de las instalaciones del canal NOTIMATV y la asediaron con patrullajes intimidatorios a bordo de motocicletas, reportó el matutino, uno de los medios más influyentes del país centroamericano

Lidia López, trabajadora de La Prensa, sufrió un ataque y la destrucción de su celular frente a la policía orteguista durante la cobertura de la huelga de hambre que madres de presos políticos llevaron a cabo el 15 de noviembre en la iglesia católica San Miguel de Masaya.

Desde aquel día fuerzas de seguridad mantienen un asedio contra la iglesia, a la que cortaron el suministro de energía y agua. Además, otros comunicadores que cubrían el hecho también fueron amenazados.

El sábado 16 de noviembre volvieron a presentarse amenazas en el mismo lugar contra trabajadores de La Prensa y de otros medios que siguen de cerca el asedio contra ese recinto religioso.

Tania López, trabajadora de Canal 10, fue asaltada y amenazada por parapolicías, quienes le arrebataron el celular en una maniobra que duró segundos.

"Esta es la cuarta vez que la delincuencia oficialista me quita mi equipo de trabajo. Dos veces la policía me ha despojado de mi celular, una vez los jóvenes de la Red de Comunicadores y la tercera vez jóvenes de la Juventud Sandinista y esta cuarta vez fueron motorizados, quienes me llamaron ´tranquera´", acusó López según información de La Prensa.