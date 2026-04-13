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Reporta SRE otro fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE

El Gobierno mantiene comunicación con autoridades para esclarecer la causa de muerte

Por El Universal

Abril 13, 2026 02:08 p.m.
A
Reporta SRE otro fallecimiento de mexicano bajo custodia de ICE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reportó el fallecimiento de un connacional bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), quien se encontraba en el Centro Correccional de Winn, ubicado en el condado de Winnfield, Luisiana.

SRE investiga causa y circunstancias de la muerte

De acuerdo con lo anunciado por Cancillería, hasta el momento la causa de la muerte sigue bajo investigación, misma que ocurrió el pasado sábado 11 de abril.

"La representación consular activó el protocolo establecido y en coordinación con el Consulado General de México en Atlanta contactó con su familia para brindar la asistencia y acompañamiento legal correspondiente", informó la SRE en un comunicado.

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Acciones oficiales y apoyo a la familia

La Cancillería, encabezada ahora por Roberto Velasco, garantizó que se mantiene comunicación permanente con las autoridades pertinentes, con el objetivo de conocer la causa de la muerte y circunstancias previas, para esclarecer plenamente los hechos.

Asimismo, indicó que en conjunto con la familia y personal jurídico de Relaciones Exteriores y sus programas de asesoría legal, se analizarán acciones a seguir en el caso.

En ese sentido, la SRE expresó su preocupación ante esta muerte y exigió acciones inmediatas, porque acusó que la repetición de defunciones es inaceptable y refleja deficiencias graves en los centros de detención migratoria de ICE.

Esto último, señaló, es incompatible con estándares de derechos humanos y protección de la vida de las personas.

"Se ha instruido a la red consular a redoblar esfuerzos y realizar diariamente visitas a los centros de detención de ICE. De igual manera, se reitera a la comunidad mexicana que pueden contactar al consulado de su jurisdicción o a la Línea de Apoyo Consular Mexicana (520.623.7874) en caso de detención o de requerir asistencia consular", agregó.

Y afirmó que el Gobierno Federal continuará utilizando todas las vías legales y diplomáticas disponibles para esta situación, con el propósito de velar por la protección y dignidad de todas las personas mexicanas en el exterior, sin importar su situación migratoria.

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