Reportan ataque "extremadamente raro" de oso en Arizona

CIUDAD DE MÉXICO, junio 16 (EL UNIVERSAL).- La Oficina del Sheriff del condado de Yavapai, en Arizona, Estados Unidos, confirmó este viernes que un ataque de oso "extremadamente raro" resultó en la muerte de un residente, identificado como Steven Jackson, de 66 años.

El incidente ocurrió alrededor de las 7:50 horas del viernes, en el área de Groom Creek, cerca de Prescott; respondieron los funcionarios estatales de Caza y Pesca junto con los agentes del condado de Yavapai y otras unidades policiales, reportó el medio The Arizona Republic.

"El señor Jackson estaba sentado en una silla en su propiedad y fue atacado por un oso", dijo a los periodistas el alguacil del condado de Yavapai, David Rhodes, durante una conferencia de prensa el viernes por la tarde. De acuerdo con Fox10, la víctima estaba construyendo una cabaña en ese momento.

"Sí sabemos que era un oso macho adulto, hubo bastante forcejeo, los vecinos respondieron. Escucharon (a Jackson) gritar, pedir ayuda, trataron de que el oso dejara de atacarlo, había bocinazos, diferentes cosas que estaban haciendo. No hubo éxito en detener el ataque".

Según Rhodes, el oso negro había alejado a Jackson "tal vez a 75 yardas" de su propiedad y estaba en proceso de consumirlo cuando un vecino disparó y finalmente mató al animal.

Darren Tucker, supervisor de campo del Departamento de Caza y Pesca, dijo que el último ataque mortal conocido de osos en Arizona ocurrió en 2011 en el área de Pinetop, lo que se sumó a la naturaleza "extremadamente poco común" del ataque, afirmando que parecía "depredador en naturaleza."

"No vimos ningún elemento obvio. La ubicación y las residencias circundantes se veían bastante ordenadas", dijo Tucker a los periodistas. "Sin embargo, por lo general, nueve de cada 10 veces cuando tenemos un conflicto entre la vida silvestre y los humanos, existe algún nexo con la comida. Ya sea que se trate de la alimentación de la vida silvestre o del acceso a los contenedores de basura. A medida que continuamos con nuestra investigación, no sé si algo de eso aparecerá la información".

Tucker dijo que una evaluación inicial del oso consideró que estaba "sano y en buenas condiciones", pero dependiendo de los resultados de una necropsia completa del animal, podría ayudar a determinar un factor que pudo haber provocado el ataque.

En cuanto a la seguridad de los residentes de los alrededores, Rhodes dijo que no existe una amenaza destacada para la comunidad.

"No hemos tenido otra información de que haya animales agresivos u osos en el área", dijo Rhodes.

La Oficina del Sheriff aconsejó al público que no dispare a ningún oso a menos que exista una amenaza inmediata para usted o la seguridad de los demás, ya que de lo contrario es ilegal, reportó el medio The Arizona Republic.

De acuerdo con los medios, si se le acerca un oso es mejor alejarse lentamente, mantener al animal a la vista y hablar con voz tranquila, baja y fuerte.

Si es atacado es mejor agacharse, posiblemente en un surco o una zanja, acostarse boca abajo mientras cubre su cuello y separe las piernas para que sea difícil que el oso lo voltee, mantenga una mochila para otorgar protección adicional a su cuerpo, no luchar ni gritar y cuando el oso deje de atacar, no moverse hasta que el animal haya abandonado completamente el área.