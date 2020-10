Reportan detención de más de 170 migrantes en EU

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunciaron la conclusión de una operación policial de una semana que resultó en la detención de más de 170 migrantes en general en todo el país, indicaron medios locales.

Las ciudades santuario prohíben en gran medida la colaboración de las agencias policiales en el arresto de inmigrantes indocumentados.

Los oficiales del ICE asignados a las oficinas de campo en seis ciudades: Seattle, Denver, Nueva York, Filadelfia, Baltimore y Washington DC, llevaron a cabo las acciones de cumplimiento del 3 al 9 de octubre, reportó KVOA, una estación de televisión afiliada a NBC.

Las acciones se enfocaron en inmigrantes indocumentados sujetos a deportación que fueron arrestados por delitos, pero que fueron liberados por las agencias policiales estatales o locales.

Más de 80% de los inmigrantes indocumentados arrestados tenían condenas penales o cargos penales pendientes en el momento de la detención. "El año fiscal pasado, 86% de las personas arrestadas por ICE tenían condenas penales o cargos pendientes. ICE concentra sus recursos en aquellos que representan la mayor amenaza para la seguridad pública. Los hombres y mujeres de ICE arriesgan sus vidas todos los días para mantener a estas personas fuera de las calles", dijo el secretario interino del DHS, Chad F. Wolf.

"El departamento continuará llevando a cabo acciones de aplicación de la ley para mantener seguras a nuestras comunidades, independientemente de si contamos o no con la cooperación de los funcionarios estatales y locales. La política no prevalecerá antes que la seguridad al hacer cumplir la ley y mantener seguros a nuestros ciudadanos", dijo el funcionario.

"ICE continúa protegiendo a las comunidades sacando a los delincuentes extranjeros de las calles independientemente de las políticas de cooperación de cualquier localidad, lo cual es parte de nuestra misión encomendada por el Congreso", dijo. Sólo en el área de la ciudad de Nueva York, los agentes capturaron a casi 50 personas presentes ilegalmente con antecedentes penales que incluyen agresión sexual, delitos sexuales, agresión, robo, hurto y negligencia familiar.

ICE informó en un comunicado que "la semana pasada, DHS e ICE anunciaron el arresto de 128 extranjeros en libertad como parte de las acciones de aplicación de la ley de inmigración llevadas a cabo en jurisdicciones santuario en todo California desde el 28 de septiembre al 2 de octubre.

"En el año fiscal 2019, ICE arrestó a personas con más de mil 900 condenas y cargos por homicidio, mil 800 por secuestro, 12 mil delitos sexuales, 5 mil agresiones sexuales, 45 mil agresiones, 67 mil delitos relacionados con drogas, 10 mil delitos con armas y 74 mil DUI. ICE continúa atacando a criminales extranjeros y otras amenazas a la seguridad pública y nacional todos los días", mencionó.

Hace una semana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un comunicado en el que dijo que "brindará apoyo inmediato a la comunidad mexicana en Estados Unidos en caso de operativos migratorios".

La semana pasada se reportó que ICE y el DHS arrestaron a 128 personas en Los Ángeles y otras ciudades santuario en California, como San Francisco y San Siego.

La serie de redadas, que se llevó a cabo los cinco días previos al 2 de octubre, se denominó Operación Rise, mencionaron medios locales.

Los funcionarios federales indicaron que 95% de los arrestados tenían condenas penales o cargos pendientes, incluidos asesinatos, agresiones sexuales y tráfico de drogas.

"Estos no son gente común", dijo en ese momento Chad Wolf. "Son criminales endurecidos que amenazan a las comunidades estadounidenses y ponen en riesgo sus vidas".

Agregó que de los inmigrantes detenidos, "alrededor de 90% son devueltos en dos horas". Wolf ha mencionado que las leyes de las ciudades santuario protegen a los criminales extranjeros a expensas de la vida de los estadounidenses. Además, ha dicho que las detenciones no son al azar, sino que se concentran en las comunidades que presentan una mayor amenaza para la seguridad pública.

"Los Ángeles Times" reportó que hubo 24 arrestos únicamente en San Diego. Personal del ICE declaró que al menos 12 detenciones hubieran ocurrido antes, si no hubiera sido por las leyes de California que limitan la cooperación estatal y local con las autoridades de inmigración.