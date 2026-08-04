Reportan en EU primeras muertes por ciclosporiasis

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DETROIT.- Dos personas han muerto en Michigan por el brote de ciclosporiasis, anunciaron el lunes funcionarios de salud estatales, en las primeras muertes confirmadas en Estados Unidos relacionadas con el parásito microscópico Cyclospora.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación. El departamento señaló que no proporcionará información adicional sobre las muertes.

El Cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa marcada por "evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas", según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés). Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Los CDC dicen que la enfermedad, llamada ciclosporiasis, rara vez es mortal.

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El parásito infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se han infectado al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.