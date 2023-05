Reportan muerte de autor de tiroteo en Texas

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- El hombre armado que disparó en el centro comercial Allen Premium Outlets este sábado por la tarde ha sido confirmado muerto, dijeron funcionarios a medios locales estadounidenses.

El alguacil del condado de Collin le dijo a WFAA, canal de televisión afiliado a American Broadcasting Company, que hay múltiples víctimas, incluidos niños. También confirmó que el tirador falleció en la escena.

Las imágenes aéreas transmitidas por las estaciones de noticias locales parecían mostrar al menos cuatro cuerpos escondidos debajo de sábanas blancas en un área al aire libre del centro comercial.

El alguacil del condado de Collin, Jim Skinner, dijo que la escena del crimen está asegurada, pero que la gente aún debe tratar de evitar el área, reportó CBS News.

Un hombre dentro del centro comercial le dijo a CBS News Texas que los compradores dentro de la tienda Famous Footwear estaban angustiados y llorando mientras estuvieron encerrados.

"Mientras sostenía la puerta abierta y dejaba que los clientes entraran a la tienda... él [el tirador] simplemente estaba ardiendo y disparando su arma", dijo un testigo no identificado a CNN, y agregó que el agresor caminaba por la acera "disparando su arma por todas partes".

Un video que circula en las redes sociales muestra a personas corriendo por un estacionamiento frente a un centro comercial con fuertes estallidos de fondo.

Elaine Penicaro estaba de compras en la zona con su hija cuando de repente estallaron los disparos. "Estábamos afuera de la tienda Converse y escuchamos todos estos estallidos", le dijo a Fox 4. "Todos simplemente nos detuvimos, y luego, un segundo después, solo 'Pop, pop, pop, pop, pop', y había chispas volando como si estuviera justo en frente de nosotros". Agregó que se refugiaron dentro de una tienda.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró: "Nuestros corazones están con la gente de Allen, Texas, esta tarde durante esta tragedia indescriptible. He estado en contacto con el alcalde Fulk y el director del DPS McCraw, así como con otros líderes estatales y locales, y ofrecí todo el apoyo del estado de Texas a los funcionarios locales para garantizar que toda la asistencia y los recursos necesarios se implementen rápidamente, incluidos los oficiales del DPS, los Texas Rangers y los recursos de investigación".

Se podía ver a cientos de personas evacuando el centro comercial en Allen, Texas, que está a unos 30 minutos de Dallas.

Brayson Jones, de 17 años, había llegado temprano a su turno en la tienda de descuento Champs Sports y estaba sentado en su automóvil cuando escuchó "probablemente más de 20 disparos" y vio a la gente salir corriendo de las tiendas, dijo al medio The New York Times.

Recordó que un extraño corrió hacia su automóvil y le hizo señas para que lo dejara entrar, luego los dos se alejaron. "Tan pronto como escuché los disparos y los gritos de la gente, no esperé a ver qué estaba pasando, retrocedí y salí de ahí", dijo.