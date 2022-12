Reportan nueva pista en el caso de cuatro universitarios asesinados

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 17 (EL UNIVERSAL).- Un posible grito captado por la cámara corporal de un oficial de policía el día que cuatro estudiantes universitarios en Moscow, Idaho, fueron asesinados a puñaladas en sus camas el mes pasado se ha convertido en el foco de una larga investigación que no ha producido sospechosos ni motivos.

Un sonido débil y agudo registrado a las 3:12 a. m. del 14 de noviembre fue registrado por la cámara corporal de un agente que respondía a un incidente matutino no relacionado en las proximidades de la Universidad de Idaho, donde las víctimas eran estudiantes, indicó

Esa es la hora en que la policía cree que Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin fueron asesinados por un individuo desconocido, menciona el medio.

Algunos creen que el sonido es el chirrido de los neumáticos, otros piensan que es un grito y más no pueden oír nada cuando escuchan el video.

Un vecino que se estaba quedando dormido alrededor de las 4 am le dijo al Idaho Statesman la semana pasada que pensó que escuchó un grito en las cercanías de donde se descubrió el cuarteto de estudiantes asesinados ese domingo por la mañana, pero lo descartó como un "sonido de fiesta".

La policía de Moscow dijo el viernes que está revisando "horas y horas" de contenido digital de hogares y negocios locales y cree que el conductor de un Hyundai Elantra blanco 2011-2013 visto cerca de la escena del crimen "puede tener información crítica para compartir sobre este caso".

Madre de víctima teme que el caso quede sin resolver

La madre de uno de los cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho asesinados dijo que teme que el caso quede sin resolver, porque los investigadores aún trabajan para identificar a un sospechoso más de cuatro semanas después del ataque.

Kristi Goncalves, la madre de la víctima Kaylee Goncalves, declaró al programa Today, en la cadena NBC: "No puedo evitarlo (...) Quiero decir, con toda honestidad, esa es una posibilidad. Hay muchos asesinatos sin resolver".

Remarcó que el estado de la investigación la hace sentir "en la oscuridad". "Son noches de insomnio (...) Son tantas emociones que nunca, nunca he soportado en mi vida, nunca".

Las autoridades creen que las cuatro víctimas fueron asesinadas en las primeras horas de la mañana mientras dormían; tenían múltiples puñaladas y algunas tenían heridas defensivas.