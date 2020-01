Reportan presunto hackeo a Jeff Bezos, dueño de Amazon

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y quién ostenta el título de ser el hombre más rico del mundo, habría sido hackeado en 2018, luego de recibir un mensaje de WhatsApp, aparentemente enviado por la cuenta personal del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salman.

El mensaje encriptado que Bezos habría recibido del número telefónico de Bin Salman, se cree habría sido un archivo malicioso que se habría introducido en el teléfono del fundador de Amazon, según ha recogido el medio The Guardian, de acuerdo a diversas fuentes que no especifica.

Según analistas citados por el periódico británico, se cree "altamente probable" que el archivo malicioso fuese un video que el príncipe heredero saudita envió a Jeff Bezos, quién también es dueño del Washington Post.

Presuntamente, ambos hombres habían tenido un intercambio de mensajes vía WhatsApp aparentemente amigable cuando, el 1 de mayo de 2018, se envió el archivo maligno, según fuentes citadas por el diario.

Según una persona cercana al asunto, grandes cantidades de datos se habrían extraído del teléfono de Bezos en cuestión de horas. The Guardian no tiene conocimiento de los archivos robados ni cómo pudieron ser utilizados.