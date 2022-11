Reportan que Edgar "La Barbie" Valdez figura como "no bajo custodia"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", aparece como ya no bajo custodia en prisión, reportaron medios internacionales.

Borderland Beat indicó que "su estado en el Localizador de reclusos de la Oficina Federal de Prisiones establece que el recluso n.º 05658-748 (enumerado como Edgard Valdez-Villareal) 'NO BAJO LA CUSTODIA DE BOP' pero muestra una fecha de liberación del 27/07/2056".

"Normalmente, un recluso que ha sido liberado muestra una fecha de 'Liberado él'. Si actualmente están cumpliendo su condena en una prisión federal, se muestra su ubicación y la fecha de liberación establecida".

De acuerdo con el medio, "no sería deportado si fuera liberado, debido a una sentencia reducida. La otra conclusión es que "La Barbie", ya que se declaró culpable de sus cargos, hizo un trato para cooperar con los fiscales federales y actualmente se encuentra bajo la custodia de los Alguaciles Federales y/o en una prisión para testigos detenidos".

El medio agregó que "en 2020, un informe indicó que entre 2008 y 2010, Edgar Valdez Villarreal, alias "La Barbie", supuestamente proporcionó información confidencial a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y al Negociado Federal de Investigaciones (FBI)", mencionó el medio.