Reportan reducción de salida de magma del volcán La Cumbre, en Galápagos

Guardaparques que vigilan el proceso eruptivo del volcán La Cumbre, en el archipiélago ecuatoriano de Galápagos, reportaron una reducción en la salida del magma en las últimas horas, señaló este lunes el ministro de Ambiente, Raúl Ledesma.



"De acuerdo al reporte de los guardaparques que monitorean la actividad del volcán La Cumbre en Fernandina, durante la madrugada hubo una importante reducción de la salida del magma", señaló el ministro en su cuenta de Twitter.



Y avanzó que este lunes los guardaparques se dirigen a la costa "a verificar si la lava entró al mar".



El volcán La Cumbre, ubicado en la isla Fernandina, en el oeste del archipiélago de Galápagos, inició una nueva actividad eruptiva el domingo.



El Parque Nacional Galápagos informó en un comunicado que la actividad empezó hacia las 18.15 hora local (23.15 GMT), de acuerdo con el informe presentado por guardaparques que realizan labores de control en la zona de Canal Bolívar y de personal de las embarcaciones de turismo.



Las primeras imágenes enviadas revelaron una fisura radial a lo largo del borde sureste del volcán, con flujos de lava descendiendo hacia las costas.



La Cumbre es un volcán tipo escudo, con 1.476 metros de altura, cuya última erupción fue el 17 de junio de 2018.



La tarde del domingo, el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional alertó sobre el incremento de la actividad sísmica del volcán, algo característico previo a una erupción, por lo que la autoridad ambiental ya se mantenía alerta.



Fernandina es una de las islas más jóvenes del archipiélago. Su valor ecológico es muy alto pues sus ecosistemas albergan especies únicas como iguanas terrestres y marinas, culebras, ratas endémicas, cormoranes no voladores y pingüinos.



De acuerdo con el Parque Nacional Galápagos, la isla Fernandina no tiene población humana.



En un informe especial emitido la noche del domingo, el Instituto Geofísico apuntó que tras la erupción del volcán La Cumbre y el posterior evento sísmico de magnitud 4,7 ocurrido a las 16.42 hora local (21.42 GMT), se registraron 29 eventos localizados cuya magnitud se mantenía inferior a 3.1.



La actividad eruptiva se localiza en el este de la Isla Fernandina a lo largo de una fisura circunferential, anotó.



La Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos indicó que aunque la isla Fernandina no está habitada, sí cuenta con sitios de visita como Punta Espinoza, por lo que el personal del Parque que realiza monitoreos tomará las medidas de seguridad respectivas con las embarcaciones de turismo si el material volcánico toma dirección al sitio de visita.



El volcán La Cumbre "es uno de los más activos del archipiélago", según Ledesma, que agregó que las erupciones volcánicas son procesos naturales que han dado origen a las islas.



Las islas Galápagos, la joya de la corona de Ecuador para el turismo, fueron declaradas en 1978 como Patrimonio Natural de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).



El archipiélago, situado a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, es considerado un laboratorio natural que permitió al científico inglés Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución.