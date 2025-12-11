logo pulso
Republicanos de Indiana frenan el plan de Trump para redistribuir distritos

La mayoría republicana en el Senado de Indiana vota en contra de rediseñar distritos, desafiando presión de Trump.

Por AP

Diciembre 11, 2025 04:51 p.m.
A
Republicanos de Indiana frenan el plan de Trump para redistribuir distritos

SAN FRANCISCO (AP) — Una explosión de gas el jueves desató un gran incendio en un vecindario del área de la bahía de San Francisco, rompiendo ventanas en las casas y generando una densa columna de humo. Seis personas fueron hospitalizadas por lesiones, informaron los bomberos.

Imágenes impresionantes capturadas por la cámara de la puerta de una casa y publicadas en redes sociales mostraron una explosión masiva que sacudía una construcción en la ciudad de Hayward.

"Estábamos sentados en la casa y de repente... todo se sacudió. Las cosas se cayeron de las paredes, y cuando miramos la cámara era como si estuvieras viendo un video de guerra", narró Brittany Maldonado, quien proporcionó las imágenes de la cámara de la puerta a ABC7 News.

Un portavoz de Pacific Gas & Electric Co. indicó que un equipo de construcción dañó una línea de gas subterránea aproximadamente a las 7:35 de la mañana. La compañía reportó que no eran sus trabajadores.

Equipos de servicios públicos aislaron la línea dañada y detuvieron el flujo de gas a las 9:25 de la mañana, indicó PG&E. La explosión ocurrió poco después.

Hayward, donde viven aproximadamente 160.000 personas, se encuentra en East Bay, a 24 kilómetros (15 millas) al sur de Oakland.

 

AP

La mayoría republicana en el Senado de Indiana vota en contra de rediseñar distritos, desafiando presión de Trump.

AP

La vacunación contra el sarampión se vuelve crucial ante el riesgo de propagación de la enfermedad, como evidencia el brote en Carolina del Sur.

El Universal

Putin reafirma su respaldo a Nicolás Maduro frente a la presión de Estados Unidos.

EFE

Informe de la ONG destaca la grave situación de salud de la población penal cubana.