Repunte de contagios en China, que no registra ningún muerto por la COVID-19

China registró 99 nuevos contagios por el coronavirus SARS-CoV-2 en el último día frente a los 46 de la víspera, en un periodo en el que, sin embargo, no se produjo ninguna muerte por la resultante neumonía COVID-19, informó hoy la Comisión Nacional de Sanidad.



Las autoridades sanitarias precisaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT) del sábado, de esos 99 nuevos casos diagnosticados, 97 se detectaron en viajeros procedentes del extranjero, los llamados casos "importados".



Estos casos son una de las grandes preocupaciones de Pekín, que puso en marcha un veto temporal a la entrada de ciudadanos extranjeros al país el 28 de marzo, medida que por el momento no ha logrado reducir las cifras de contagios "importados", que suman ya 1.280.



Desde que la enfermedad empezó a azotar con severidad el resto del planeta, son muchos los chinos que han regresado a su país, donde la COVID-19 -siempre según las cifras oficiales- parece más controlada. De ahí el repunte de los casos "importados" en las últimas semanas, ya que muchos proceden de otros focos mundiales del virus.



Los otros dos casos restantes de los 99 anunciados hoy fueron contagios "locales" que se registraron en la provincia nororiental de Heilongjiang.



Según el parte de hoy, el número de pacientes curados y dados de alta fue de 50 en las últimas 24 horas, por los 99 nuevos contagios registrados, así que el número total de infectados "activos" en el país asiático aumentó hasta los 1.138, lo cual supone una interrupción en la tendencia continuada de reducción de cifras de infectados en China.



Además, se trata del segundo día desde que comenzaron las estadísticas oficiales, a finales de enero, en el que no consta ninguna muerte por COVID-19 en todo el país asiático, junto con el pasado día 6.



De este modo, el número total de infectados diagnosticados en China desde el inicio de la pandemia es de 82.052, entre los que han perecido 3.339 personas y, por el momento, se ha dado de alta a 77.575 personas tras haber superado con éxito la enfermedad.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 718.881 contactos cercanos con infectados, de los cuales 9.722 continúan en observación, y de ellos, 82 serían casos sospechosos de haberse contagiado del virus.



En cuanto a los infectados asintomáticos, China registró 63 nuevos casos en este último parte, situando el total de asintomáticos en observación en 1.086.



El pasado 12 de marzo, el gobierno chino declaró que el pico de transmisiones había llegado a su fin en el país asiático.



Los síntomas del nuevo coronavirus son en muchos casos parecidos a los de un resfriado, pero pueden estar acompañados de fiebre y fatiga, tos seca y disnea (dificultad para respirar).