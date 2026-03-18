Reserva Federal advierte inflación por guerra con Irán

WASHINGTON (AP) — Los funcionarios de la Reserva Federal prevén que la guerra con Irán empeorará la inflación este año, con poco impacto en el crecimiento, pero aun así esperan recortar su tasa clave una vez en 2026.

Reserva Federal mantiene tasas y pronósticos pese a conflicto

Por ahora, los responsables de política monetaria de la Fed mantuvieron sin cambios las tasas de interés a corto plazo el miércoles por segunda reunión consecutiva, en torno al 3,6%. En un comunicado, el banco central señaló que las “implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía de Estados Unidos son inciertas”.

Aun así, al mantener su pronóstico de un recorte de tasas este año y el próximo —las mismas proyecciones que hicieron en diciembre—, los responsables del banco central parecen esperar que el alza del precio de la gasolina derivada de la guerra con Irán tenga un efecto en gran medida temporal sobre la inflación y la economía. Los responsables también prevén que el desempleo se mantenga sin cambios para finales de este año, una perspectiva más optimista que la de la mayoría de los economistas externos.

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Eso dependerá en gran medida de la duración del conflicto. Los funcionarios esperan que la inflación vuelva a bajar a 2,2% en 2027 y alcance el objetivo de 2% de la Fed en 2028.

Los funcionarios de la Fed ahora esperan que la inflación sea de 2,7% al final de este año, por encima de su pronóstico de diciembre pero ligeramente por debajo del 2,8% que alcanzó en enero. Prevén que la inflación subyacente, que excluye las categorías volátiles de alimentos y energía, también termine el año en 2,7%, por encima de un pronóstico previo de 2,5%. La Fed considera que los precios subyacentes son una mejor medida de la inflación a más largo plazo. Los precios al consumidor subirán con fuerza en los próximos meses, debido al alza de los precios de la gasolina, pero esos aumentos podrían revertirse para finales de año, en particular si el conflicto termina pronto.

Impacto económico y perspectivas laborales según la Fed

La Fed también espera que la guerra no tenga un impacto sostenido en el crecimiento ni en el desempleo. Aún prevé que la tasa de desempleo sea de 4,4% al final de este año, la misma que es ahora. Y proyecta que la economía crecerá 2,4% este año, ligeramente por encima del pronóstico de 2,3% en diciembre.

Un funcionario de la Fed, el gobernador Stephen Miran, discrepó a favor de un recorte de un cuarto de punto. Miran fue nombrado por el presidente Donald Trump el pasado septiembre.

Los precios de la gasolina subieron el miércoles a un promedio nacional de 3,84 dólares por galón, según AAA, 92 centavos más que hace un mes. El aumento impulsará la inflación mucho más en marzo, pero la inflación subyacente, dado que excluye la gasolina, podría verse mucho menos afectada.

Por lo general, la Fed pasaría por alto un shock como la interrupción de los suministros de petróleo desde Oriente Medio y su impacto en la inflación. Una vez que termine, cualquier inflación que produzca podría volver a bajar, sin que la Fed tenga que subir las tasas. Como resultado, la Fed podría dejar las tasas sin cambios —o incluso recortarlas para impulsar una contratación débil.

Sin embargo, cuando la economía salió de la pandemia en 2021, la inflación se disparó a medida que los estadounidenses aumentaron bruscamente su gasto, ayudados por cheques de estímulo y ahorros de la era de la pandemia. Powell aseguró inicialmente que la inflación sería “transitoria” y se desvanecería a medida que la economía volviera a la normalidad. En cambio, se disparó a un máximo de cuatro décadas en junio de 2022. Con la inflación aún elevada, muchos funcionarios de la Fed no desean repetir el error.

La reunión de esta semana estará entre las últimas con Powell como presidente. Su mandato termina el 15 de mayo y Trump ha nominado a un ex alto funcionario de la Fed, Kevin Warsh, para reemplazarlo. Sin embargo, la nominación de Warsh se ha retrasado en el Senado porque senadores republicanos han objetado una investigación del Departamento de Justicia sobre Powell.

El viernes pasado, un juez desestimó un par de citaciones que el Departamento de Justicia había emitido a la Fed, asestando un golpe a la investigación. Pero la fiscal federal Jeannine Pirro ha dicho que apelará el fallo.

La reunión de esta semana será la penúltima de Powell, a menos que Warsh no sea confirmado para el 15 de mayo, momento en el cual Powell podría seguir siendo el director del comité de la Fed que fija las tasas hasta que se nombre a un reemplazo.

Incluso antes de la guerra con Irán, habían surgido problemas tanto en la inflación como el empleo, poniendo a la Fed en una situación difícil. Los precios subieron más rápidamente en enero que en los últimos meses, según la medida preferida de la Fed, con la inflación excluyendo alimentos y energía alcanzando 3,1% en comparación con un año antes. Eso ha cambiado poco respecto de donde estaba hace dos años, una señal de que los precios aún están subiendo a un ritmo obstinadamente elevado.

Sin embargo, la contratación sigue siendo débil. Las empresas y otros empleadores recortaron 92.000 empleos en febrero, informó el gobierno a principios de este mes, un resultado inesperadamente débil que siguió a una alentadora ganancia de 130.000 en enero. La tasa de desempleo subió a 4,4% desde 4,3%.