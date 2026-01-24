Retiran del sacerdocio a cura condenado a prisión

SAN SALVADOR.- El Arzobispado de San Salvador informó el viernes que el cura Jesús Orlando Erazo Gálvez fue retirado definitivamente del ejercicio del sacerdocio luego de concluir el proceso canónico en su contra después de recibir una condena de 14 años de prisión por el delito de violación en contra de un menor de edad.

El proceso contra del padre Erazo Gálvez fue instrumentado por mandato del Dicasterio para la Doctrina de la Fe —organismo del Vaticano— y llevado en el Tribunal Eclesiástico de la Región Central, donde se dictó sentencia, dijo el Arzobispado en un comunicado.

La sanción eclesial contra el cura tiene lugar luego que en 2024 un tribunal de sentencia de El Salvador lo condenó por el caso de la menor.

Según las investigaciones del Ministerio Público, los hechos ocurrieron en el municipio San Cristóbal, en el departamento de Cuscatlán, en la zona central del país, en diciembre de 2022. Indicó que la víctima, cuya identidad está bajo reserva, asistía a la parroquia que dirigía el sacerdote, "quien con engaños y manipulación coaccionó a la víctima para abusar sexualmente de ella".

El caso se conoció públicamente en febrero de 2023 luego de que el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas , revelóa ante un grupo de periodistas que lo abordaron tras la misa dominical el abuso sexual perpetrado por Erazo Gálvez.

Escobar Alas reveló que el sacerdote llegó a las oficinas del arzobispo y ante el tribunal eclesiástico rindió su declaración de los hechos y como consecuencia fue suspendido de su ejercicio ordinario como sacerdote y se inició un proceso canónico en su contra.

Después de la denuncia interpuesta en marzo de 2023, el Juzgado de Paz de San Cristóbal ordenó la captura del sacerdote, quien en lugar de enfrentar la justicia se dio a la fuga y sigue prófugo.