logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Fotogalería

Jóvenes huastecos participan en charla sobre la producción de la película Leonora

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Mundo

Retiran más de 260 mil envases de queso rallado por contaminación con metal

La compañía Great Lakes Cheese Co. retira productos de queso por riesgo de contaminación con metal en 31 estados y Puerto Rico.

Por AP

Diciembre 03, 2025 05:52 p.m.
A
Retiran más de 260 mil envases de queso rallado por contaminación con metal

Una compañía retiró más de 260.000 envases de queso rallado en 31 estados y Puerto Rico debido a la posible contaminación con fragmentos de metal, informaron las autoridades sanitarias estadounidenses.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (conocida como la FDA por sus siglas en inglés) indicó que la compañía, Great Lakes Cheese Co., retiró los productos de diversas cadenas incluidas Target, Walmart y Aldi.

El retiro incluye varios tipos de quesos como mozzarella, estilo italiano, estilo pizza, mozzarella y provolone, y mozzarella y parmesano.

El retiro tiene una clasificación de Clase II, porque el producto "puede causar consecuencias adversas para la salud temporales o médicamente reversibles o donde la probabilidad de consecuencias adversas graves para la salud es remota", según el sitio web de la FDA.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Un representante de la FDA señala que ingerir fragmentos de metal puede causar lesiones como daño dental, laceración de la boca o garganta, o laceración o perforación del intestino.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Retiran más de 260 mil envases de queso rallado por contaminación con metal
Retiran más de 260 mil envases de queso rallado por contaminación con metal

Retiran más de 260 mil envases de queso rallado por contaminación con metal

SLP

AP

La compañía Great Lakes Cheese Co. retira productos de queso por riesgo de contaminación con metal en 31 estados y Puerto Rico.

Manifestaciones en Bulgaria provocan retiro de proyecto presupuestario
Manifestaciones en Bulgaria provocan retiro de proyecto presupuestario

Manifestaciones en Bulgaria provocan retiro de proyecto presupuestario

SLP

AP

Manifestantes exigen cambios al gobierno búlgaro después de protestas en Sofía

Tenso Debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast en Chile
Tenso Debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast en Chile

Tenso Debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast en Chile

SLP

AP

El debate entre Jeannette Jara y José Antonio Kast calienta las elecciones en Chile 2021, mostrando posturas opuestas en un enfrentamiento político crucial.

Centro Kennedy será sede del sorteo del Mundial 2026
Centro Kennedy será sede del sorteo del Mundial 2026

Centro Kennedy será sede del sorteo del Mundial 2026

SLP

AP

Trump y la FIFA colaboran para llevar el sorteo del Mundial 2026 al Centro Kennedy, cambiando su tradicional escenario