Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas
Decisiones clave sobre la presencia de tropas en eventos internacionales serán discutidas en el Senado
CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- La Comisión de Marina del Senado de la República convocó a reunión extraordinaria el próximo 5 de enero, a fin de discutir y votar la solicitud del Ejecutivo para que se autorice el ingreso de tropas de grupos de Fuerzas Especiales de la Marina de Estados Unidos.
También se abordará otra solicitud del Ejecutivo para permitir la salida de tropas de la Armada de México a fin de que participen en el evento denominador "Aumentar la capacidad operacional de la Unidad de Operaciones Especiales", del 18 de enero al 13 de marzo en Mississippi, Estados Unidos.
El vicecoordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier, explicó que una vez que la comisión apruebe los dictámenes, la Comisión Permanente debe autorizar el periodo extraordinario, "que se tendría que realizar antes del 19 (de enero). Podría ser el 13 de enero que se esté proponiendo a la Comisión Permanente para que convoque exclusivamente para desahogar este tema".
En entrevista telefónica aclaró que tiene que ser el 7 de enero, porque es cuando sesiona la Comisión Permanente. "No hay que olvidar que los periodos extraordinarios, aunque sea solo para una cámara, cualquiera de los dos, Diputados o Senadores, requiere dos tercios" para aprobar el extraordinario.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
no te pierdas estas noticias
Reunión Extraordinaria Convocada por la Comisión del Senado para Discutir Autorización de Tropas
El Universal
Decisiones clave sobre la presencia de tropas en eventos internacionales serán discutidas en el Senado
Joyce Beatty exige eliminar nombre de Trump del Kennedy Center
EFE
La representante demócrata Joyce Beatty presenta una demanda contra el presidente Trump por el cambio de nombre en el Kennedy Center, desatando una controversia legal.
Migrantes venezolanos exigen respeto al debido proceso en prisión de El Salvador
AP
El juez Boasberg determina que los migrantes venezolanos merecen protección legal en caso de ser trasladados a prisión en El Salvador.