Roban para comerse a un caballo pura sangre y multicampeón de carreras en Venezuela

"Ocean Bay", un caballo pura sangre y multicampeón, fue encontrado descuartizado por su entrenador Ramón García Mosquera, en Zulia, Venezuela.

El cuidador confirmó el hallazgo, al tiempo que se despidió del equino con un emotivo mensaje: "Estas son las cosas que te quitan el ánimo y las ganas de seguir trabajando por un futuro mejor. Amaneciendo y con la triste noticia que el campeón 'Ocean Bay' fue secuestrado la noche del domingo.

De verdad que ya no se qué pensar, dónde quedó mi bella Venezuela. Esta Venezuela no es la que me crié. Impotencia a más no poder. Van a secuestrar un animal indefenso para comérselo. Dónde queda la humanidad en Venezuela. Siempre en mi corazón, campeón".

Ocean Bay se había ganado una buena reputación por sus ocho victorias en 15 carreras que elevaron su valor.

El gremio del hipismo en Venezuela también reaccionó a dicha práctica, en la que los ladrones terminan por devorar al caballo.

"Condenamos tan atroz bestialidad. La industria del hipismo nacional pierde un pedigree de primer orden en su expansión, en una industria que genera miles de empleos, hoy también azotada por el flagelo de la inseguridad y del hambre desatada", expresó Eleisi Espina, presidente de la Federación de Trabajadores de la Industria Hípica y Secretario Sindical del Partido Socialdemócrata.

En meses pasados y en la misma región se denunciaron otros robos de un caballo pura sangre Stellar Babe y de la yegua Alquila.