Rumen Radev logra ventaja en Bulgaria

Sofía, Bulgaria.- El expresidente prorruso Rumen Radev se encamina a obtener una amplia victoria en las elecciones legislativas de este domingo en Bulgaria y podría incluso lograr una mayoría absoluta, lo que pondría fin a cinco años de inestabilidad y marcaría un nuevo rumbo en el país más pobre de la Unión Europea (UE).

En Bulgaria las agencias demoscópicas tienen acceso a datos parciales del recuento y realizan proyecciones, y todas apuntan que Radev puede obtener más del 40 % de los votos y quizá lograr así una mayoría en el Parlamento de 240 escaños en la capital Sofía.

Según la agencia Alpha Research, Bulgaria Progresista, la formación de Radev, habría obtenido el 44 % de los votos, mientras que la agencia Myara le da el 45 %, lo que supondría unos 135 diputados y una mayoría absoluta.

En segundo lugar quedaría el partido conservador Ciudadanos para el Desarrollo Europeo de Bulgaria (GERB), liderado por el tres veces primer ministro Boiko Borisov, con sólo el 12% de los votos, mientras que la coalición PP-BD también sumaría el 12 %.

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Una victoria tan amplia de Radev podría romper el ciclo de inestabilidad que ha llevado a Bulgaria a celebrar ocho elecciones en los últimos cinco años, periodo en el que ha tenido siete primeros ministros distintos.