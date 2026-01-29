Rusia accede a pausa en ataques a Ucrania por ola de frío

KIEV, Ucrania (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump dijo el jueves que el presidente ruso, Vladímir Putin, accedió a su solicitud de no atacar la capital de Ucrania durante una semana mientras la región experimenta temperaturas gélidas, aunque no hubo confirmación de ello por parte de Rusia.

Rusia ha estado golpeando la infraestructura crítica ucraniana, dejando a muchos sin calefacción en pleno invierno.

"Le pedí personalmente al presidente Putin que no disparara sobre Kiev y las ciudades y pueblos durante esta extraordinaria ola de frío", dijo Trump durante una reunión del gabinete en la Casa Blanca, agregando que Putin ha "accedido a eso".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, fue cuestionado el jueves si se estaba discutiendo una pausa mutua en los ataques a las instalaciones energéticas entre Rusia y Ucrania, y se negó a comentar sobre el tema.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Trump dijo que estaba complacido de que Putin hubiera accedido a la pausa. Se pronostica que Kiev entrará en un período de frío brutal a partir del viernes que se espera que dure hasta la próxima semana.

"Mucha gente dijo: ´No desperdicies la llamada. No vas a conseguir eso´", dijo Trump sobre su solicitud a Putin. "Y lo hizo. Y estamos muy contentos de que lo hicieran".

Kiev ha lidiado con severas carencias de energía este invierno.

Rusia ha buscado dejar a los civiles ucranianos sin calefacción ni agua corriente a lo largo de la guerra que comenzó el 24 de febrero de 2022, con la esperanza de desgastar la resistencia pública. Los funcionarios ucranianos dicen que esa estrategia equivale a usar el "el invierno como arma".

El año pasado también fue el más mortífero para los civiles en Ucrania desde 2022, ya que Rusia intensificó sus bombardeos aéreos detrás de la línea del frente, según la Misión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en el país.

La guerra mató el año pasado a 2.514 civiles e hirió a 12.142 en Ucrania, 31% más que en 2024, según dicho organismo.

Mientras tanto, un ataque anoche con drones rusos causó tres muertos en la región de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, dijeron las autoridades el jueves, mientras el presidente Volodymyr Zelenskyy advirtió que Moscú planea otro bombardeo a gran escala a pesar de los planes para celebrar nuevas conversaciones de paz mediadas por Estados Unidos el fin de semana.

El ataque en Zaporiyia provocó un gran incendio en un edificio de apartamentos, según los servicios de emergencias.

Los bomberos también trabajaron durante la noche para sofocar incendios en la región central de Dnipropetrovsk, donde dos personas resultaron heridas, apuntaron las autoridades.

Zelenskyy afirmó que los reportes de la inteligencia ucraniana indican que Rusia está reuniendo fuerzas para un gran ataque aéreo. Operativos anteriores de gran envergadura, en los que se han llegado a emplear más de 800 drones y misiles de crucero y balísticos, han tenido como objetivo la red eléctrica local.

Los continuos ataques desacreditan las conversaciones de paz, señaló Zelenskyy el miércoles. "Cada ataque ruso lo hace", expresó.

Los bombardeos diarios rusos sobre zonas civiles más allá de los casi 1.000 kilómetros (600 millas) del frente, siguen a pesar de la condena internacional y de los intentos de poner fin a casi cuatro años de combates.

Ucrania está trabajando con la empresa SpaceX para abordar el supuesto uso de sus satélites Starlink por parte de drones rusos de ataque, dijo en Telegram el jueves el ministro ucraniano de Defensa, Mykhailo Fedorov.

Dijo que su equipo contactó a la empresa aeroespacial estadounidense dirigida por Elon Musk y "propuso formas de resolver el problema". Starlink es una red mundial de internet que depende de alrededor de 10.000 satélites que orbitan la Tierra.

Fedorov agradeció a Musk y a la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, por su "rápida respuesta y el inicio del trabajo para resolver la situación".

Musk y SpaceX han buscado navegar un curso delicado en la guerra.

Shotwell dijo un año después de la invasión que SpaceX estaba feliz de proporcionar conectividad a los ucranianos "y ayudarlos en su lucha por la libertad". Al mismo tiempo, la empresa buscó restringir el uso de Starlink por parte de Ucrania para fines militares, según Shotwell.

Los ataques con drones rusos a la red eléctrica de Ucrania están dejando a las personas sin calefacción, luz y agua corriente durante el invierno más frío en años, y se espera que las dificultades empeoren. Se espera que una helada severa golpee a Ucrania a principios de febrero, con temperaturas de hasta -30 grados Celsius (-22 Fahrenheit), advirtió el Servicio Estatal de Emergencias.

Las negociaciones entre las dos partes están listas para reanudarse el domingo, en medio de dudas sobre el compromiso de Rusia con un acuerdo.

La jefa de la diplomacia de la Unión Europea acusó al Kremlin de no tomarse en serio las conversaciones, y el jueves pidió en Bruselas que se ejerza más presión sobre Moscú para que haga concesiones.

"Vemos que están aumentando sus ataques a Ucrania porque no pueden avanzar en el campo de batalla. Así que están atacando a civiles", aseveró Kaja Kallas acerca de Rusia durante una reunión de ministros de Exteriores de la UE.

Subrayó que Europa, que ve su propia seguridad futura en juego en Ucrania, debe estar completamente involucrada en las conversaciones para poner fin a la guerra. Durante el último año, el impulso para alcanzar un acuerdo ha estado liderado por el gobierno de Trump, y los líderes europeos temen que no se tengan en cuenta sus preocupaciones.

El número de soldados muertos, heridos o desaparecidos en ambos bandos durante la guerra podría alcanzar los 2 millones para la primavera, con Rusia sufriendo el mayor número de bajas en cualquier potencia importante desde la Segunda Guerra Mundial, según un informe de un grupo de expertos internacional publicado el martes.

Solo en el último mes, Rusia ha lanzado más de 6.000 drones sobre Ucrania, explicó el ministro ucraniano de Defensa, Mykhailo Fedorov. Rusia está mejorando constantemente sus drones y sus tácticas, dijo el miércoles por la noche, lo que llevó a Ucrania a cambiar su estrategia de defensa aérea, dijo sin ofrecer más detalles acerca de los cambios.

Mientras tanto, Rusia entregó a Ucrania unos 1.000 cuerpos de soldados muertos en la guerra, dijeron las autoridades ucranianas.

Al mismo tiempo, Rusia recibió los cuerpos de 38 de sus soldados caídos, dijo al medio de comunicación RBC el legislador ruso Shamsail Saraliev, quien ha estado involucrado en intercambios de cuerpos de soldados caídos entre ambos países.