Rusia lanza ataque con misiles y drones en Kiev y Odesa

KIEV, Ucrania (AP) — Rusia atacó Ucrania con una andanada de misiles y drones y mató a una persona en la región de Kiev, informó el domingo el Servicio de Emergencias de Ucrania.

Otras ocho personas, entre ellas un niño, fueron rescatadas de entre los escombros de edificios destruidos, indicó el servicio.

El ataque causó daños y provocó incendios en cinco distritos de los suburbios de Kiev. En la aldea de Putrivka, en el distrito de Fastiv, los equipos de primera respuesta de emergencias trabajaron para salvar a personas sepultadas bajo los escombros.

Ataques rusos afectan infraestructura energética en Odesa

Rusia también atacó infraestructura energética en la región sureña ucraniana de Odesa, lo que provocó incendios importantes, que posteriormente fueron extinguidos, señaló el servicio de emergencias.

Durante los cuatro años transcurridos desde que Rusia lanzó una guerra total contra su vecino, y pese a un nuevo impulso en el último año en los esfuerzos de paz encabezados por Estados Unidos, los civiles ucranianos han soportado constantes ataques aéreos. Rusia también ha intensificado los ataques contra la red energética del país, dejando a civiles ucranianos sin electricidad ni calefacción en medio de las duras condiciones invernales.

Fuerza Aérea de Ucrania reporta derribo de drones y misiles

La Fuerza Aérea de Ucrania dijo el domingo que la andanada nocturna de Rusia incluyó 297 drones y 50 misiles de varios tipos, de los cuales 274 drones y 33 misiles fueron derribados o neutralizados. De los restantes, 14 misiles y 23 drones impactaron en 14 lugares, indicó. Tres misiles no fueron contabilizados.

Por separado, una explosión en la ciudad occidental ucraniana de Leópolis mató a una persona e hirió a 25, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy en una publicación en Telegram el domingo. Una persona fue arrestada por el incidente, que no está relacionado con el ataque aéreo de Rusia contra Ucrania.

Mientras tanto, las defensas antiaéreas rusas destruyeron 86 drones ucranianos durante la noche, informó el domingo el Ministerio ruso de Defensa.

Un guardia de seguridad resultó herido y un tanque de combustible se incendió cuando dos drones ucranianos impactaron en un depósito de petróleo en la ciudad ucraniana de Luhansk ocupada por Rusia, dijo el líder instalado por Moscú Leonid Pasechnik.