Rusia lanza un misil Oreshnik contra Ucrania

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Kiev, Ucrania.- Rusia utilizó el poderoso misil balístico hipersónico Oreshnik en un ataque masivo de drones y misiles contra Kiev en el que murieron al menos dos personas, según dijo el domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy. Es la tercera vez que se utiliza el arma en los cuatro años de guerra.

El intenso bombardeo dañó edificios en toda la capital ucraniana, cerca de oficinas gubernamentales, edificios residenciales, escuelas y un mercado, dijeron las autoridades ucranianas. Al menos 83 personas resultaron heridas.

En el más reciente ataque combinado se utilizaron 600 drones de ataque y 90 misiles lanzados desde el aire, el mar y tierra, según la Fuerza Aérea de Ucrania. Las defensas antiaéreas ucranianas destruyeron e inutilizaron 549 drones y 55 misiles. Alrededor de 19 misiles no lograron alcanzar sus objetivos, indicó el organismo.

Ferit Hoxha, el ministro de Exteriores de Albania, informó que la residencia del embajador albanés en Ucrania fue alcanzada durante el ataque, y denunció el hecho como "inaceptable" y una "grave escalada".

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El Oreshnik, que puede portar ojivas nucleares o convencionales, alcanzó la ciudad de Bila Tserkva, en la región de Kiev, dijo Zelenskyy en en Telegram.

El Ministerio ruso de Defensa confirmó el domingo que utilizó el Oreshnik, así como otros tipos de misiles, para atacar "instalaciones militares de mando y control" ucranianas, bases aéreas y empresas de la industria militar. Añadió que el ataque fue una represalia por las ofensivas ucranianas contra "instalaciones civiles en territorio ruso", sin dar detalles.

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció un ataque con drones contra una residencia universitaria en Ucrania, ocupado por Rusia, del que Moscú culpa a Kiev. Dijo que no había instalaciones militares ni de las fuerzas del orden cerca de la universidad. El mandatario dijo que ordenó al ejército tomar represalias.

Se registraron daños en 50 ubicaciones de varios distritos de la capital, incluidos edificios residenciales, comercios y escuelas.

"Lamento mucho tener que despedirme de Kiev ahora; ya no me quedo allí, no hay posibilidad", añadió. "Mi trabajo se fue, todo se fue, todo ha ardido", dijo Svitlana Onofryichuk, residente de Kiev.