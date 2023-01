Rusia prepara una guerra larga y de gran costo

Dnipró, Ucrania.- Equipos de emergencia ucranianos examinaron el lunes lo que quedaba de un edificio de apartamentos de Dnipró que fue destruido por un misil ruso, y colocaron los cadáveres de las víctimas en bolsas negras para luego trasladarlos a través de montones de escombros.

Las autoridades dijeron que el número de muertos por el ataque del sábado aumentó a 40, y que 30 personas seguían desaparecidas.

Unas 1,700 personas vivían en el edificio de varios pisos, y los equipos de búsqueda y rescate han trabajado sin parar desde el ataque para localizar a víctimas y sobrevivientes entre los restos. El gobierno regional dijo que 39 personas han sido rescatadas y que al menos 75 resultaron heridas.

La cifra reportada de muertos lo convertía en uno de los ataques más mortíferos contra civiles ucranianos desde antes del verano, según el proyecto The Associated Press-Frontline War Crimes Watch. Los residentes dijeron que la torre de apartamentos no albergaba instalaciones militares.

El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, describió ese y otros ataques similares como una “agresión inhumana” porque iba dirigido contra civiles. “No habrá impunidad por estos crímenes”, tuiteó.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, condenó enérgicamente el ataque en Dnipró y señaló que los «ataques contra civiles e infraestructura civil violan la ley humanitaria internacional» y «deben cesar inmediatamente», informó Stephanie Tremblay, portavoz adjunta de la ONU.

Asimismo, las fuerzas aéreas rusas y bielorrusas iniciaron el lunes un ejercicio conjunto en Bielorrusia, país fronterizo con Ucrania que sirvió de base para la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero del año pasado.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de investigación en Washington, reportó señales de que el Kremlin tomará medidas para convertir su invasión de Ucrania en una “guerra convencional de gran tamaño” tras meses de vergonzosos tropiezos militares.

“Probablemente el Kremlin se prepara para realizar una acción estratégica decisiva en los próximos seis meses dirigida a recuperar la iniciativa y poner fin a la actual serie de éxitos operativos de Ucrania”, indicó el Instituto para el Estudio de la Guerra.