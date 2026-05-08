Rusia sufre gran ataque de Kiev

Moscú, Rusia.- Las defensas antiaéreas rusas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, informó el jueves el Ministerio de Defensa del Kremlin, en lo que pareció ser un ataque de gran envergadura luego que Moscú rechazó a principios de semana la propuesta de alto el fuego de Kiev, lo que aumentó las tensiones por la seguridad en las próximas celebraciones del Día de la Victoria en Rusia.

El Ministerio de Defensa de Rusia indicó que los drones entrantes fueron destruidos sobre 20 regiones rusas, incluida Moscú, en el segundo mayor ataque aéreo de Ucrania desde que Rusia lanzó la invasión total del país vecino hace más de cuatro años. El mayor fue el pasado mes de marzo, cuando dispararon 389 drones.

El Ministerio señaló que el jueves se lanzaron decenas más de drones ucranianos durante las horas diurnas, incluidos algunos que se dirigieron de nuevo hacia Moscú. Casi 100 vuelos hacia y desde los tres principales aeropuertos de la capital rusa —Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo— se retrasaron o cancelaron para el mediodía, reportó la agencia de noticias Moscú.

El ataque se produjo antes de la festividad laica más importante de Rusia, el Día de la Victoria, el 9 de mayo, que conmemora el aniversario de la derrota de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades rusas han declarado un alto el fuego unilateral en Ucrania para el viernes y el sábado.

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En la ciudad nororiental de Járkiv, la segunda más grande de Ucrania, un ataque con drones provocó nueve heridos, entre los que había tres menores.

La tensión ha crecido a medida que se acercan las celebraciones del Día de la Victoria en Rusia y los esfuerzos de paz.