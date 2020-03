Sagrada Familia para obras y cancela visitas por coronavirus

La Sagrada Familia de Barcelona se ha sumado a los espacios culturales que han visto afectadas sus actividades ante el aumento de casos personas enfermas de coronavirus en Europa.

Ha sido a través de un comunicado que el organismo que tiene a su cargo la construcción de la basílica, la obra maestra del afamado arquitecto Antoni Gaudí, ha dado cuenta del porqué se detuvo la edificación y las visitas al templo.

"Se toma con la voluntad de proteger a los visitantes, a todo el personal y a los colaboradores externos del templo del riesgo de posibles contagios de Covid-19", indicó la Junta Constructora de la Sagrada Familia en su informe.

Las medidas no solo aplican al inmueble religioso de Barcelona que consiguió su permiso de trabajo luego de 137 años de inicio de la obra, pues la Casa Museo Gaudí, ubicada en el Park Güell, también estará cerrada.

No obstante, los actos litúrgicos contemplados para los próximos días, tales como las misas de sábado y domingo y los oficios de Semana Santa, aún están en pie aunque se adecuará el espacio de celebración para aplicar medidas preventivas oportunas.

Se agregó que la reapertura de la Basílica de la Sagrada Familia no tiene una fecha fija, aunque periódicamente analizará la situación.

El anuncio se da horas después que se había contemplado que el monumento español reduciría desde hoy la entrada simultánea a mil personas.

El arquitecto Antoni Gaudí trabajó durante 43 años en el templo. En 1914 decidió renunciar a todos sus proyectos para centrarse solo en este, al que dedicó su vida hasta su muerte, a causa de un accidente, en 1926. Sus restos mortales descansan en la capilla de la Virgen del Carmen de la cripta del templo.

La piedra fundamental del inmueble fue colocada en 1882 y su edificación se pretende que culmine en 2026.