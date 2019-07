Salvini ordena censar campos de gitanos para elaborar un plan de desalojos

El ministro del Interior, Matteo Salvini, pidió este martes a los delegados de Gobierno del país un informe sobre los campamentos de gitanos para localizar a los ilegales y "preparar un plan de desalojo".



En una carta el ministro pide que el censo se elabore en dos semanas y subraya la necesidad de centrarse en las "situaciones de ilegalidad y degradación que frecuentemente se registran en los asentamientos" y "que a menudo constituyen un peligro para el orden público y la seguridad".



El censo, escribe Salvini a los delegados de Gobierno, tendrá que informar sobre el tipo de asentamientos, la densidad de población, las condiciones en los campamentos (presencia de agua, redes eléctricas y de alcantarillado) y el número de menores.



Salvini agrega que para "superar las situaciones de degradación y restaurar las condiciones de legalidad" se realizara un plan de "evacuación progresiva de las áreas ilegalmente ocupadas".



En recientes declaraciones Salvini señaló que "era hora de que los gitanos empezaran a pagar los servicios".



Salvini provocó una polémica el año pasado cuando propuso realizar un censo de las personas de etnia gitana para expulsar a los no nacidos en el país y lamentar que habría que "quedarse" a los que sean italianos.



Según las cifras que facilitó por Salvini, en Italia viven 40.000 gitanos en asentamientos.



En Italia la ley no permite un registro de carácter étnico y finalmente la propuesta no se realizó.