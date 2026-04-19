Sánchez reúne a los progresistas

Barcelona, Esp.- Líderes progresistas de todo el mundo se reunieron el sábado en Barcelona para impulsar sus fuerzas y defender el orden multilateral basado en normas en un mundo que gira hacia la derecha y está desgarrado violentamente por las superpotencias.

La IV Reunión en Defensa de la Democracia reunió al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al mandatario de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ya su homólogo colombiano Gustavo Petro, así como a otros líderes y altos cargos, incluidos miembros del gabinete de Reino Unido y Alemania.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que ha criticado abiertamente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la guerra de Washington e Israel contra Irán, organiza dos actos simultáneos sobre democracia y políticas progresistas en un centro de convenciones en la segunda ciudad más importante de España.

Aunque ningún dirigente extranjero criticó directamente a Trump mencionándolo por su nombre en público, la férrea postura unilateral del mandatario, que rompe con una tendencia de décadas en la política exterior estadounidense, incluido su desdén por la OTAN y Naciones Unidas, sobrevolaron las reuniones.

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"Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar las reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza", dijo Sánchez.

El mandatario español dijo en la reunión de políticos y miembros de partidos progresistas, que los miembros de la derecha populista "no gritan porque están ganando; gritan porque saben que su tiempo se acaba".

"Saben que su visión del orden internacional se está viendo desmantelada como consecuencia de los aranceles y las guerras ilegales", afirmó. "Su rendición al negacionismo climático, a la xenofobia, al machismo de la internacional ultraderechista ha sido su mayor error del que les costará mucho tiempo salir".

"La derecha no lidera, languidece (...) Hoy, en Barcelona, el 18 de abril de 2026, la vergüenza cambia de bando", ha apostillado antes de garantizar que, frente a ella, los progresistas van a traer al mundo una nueva era.

Lula, que se reunió con Sánchez en una cumbre bilateral, mantuvo el foco en cómo revitalizar el momento progresista. Evitó mencionar una salva de Trump cuando pidió a los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU que "cumplan su obligación y garanticen la paz".